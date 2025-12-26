¿Trabajadores de temporada deben ser afiliados al IMSS? Esto dice la ley

Aunque los trabajos por temporada pueden durar desde un par de días hasta varias semanas o incluso meses, persiste la duda sobre si estas relaciones laborales temporales generan obligaciones legales para los empleadores, por ejemplo, afiliar a las personas trabajadoras al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los trabajos temporales son una oportunidad para generar ingresos, especialmente en momentos donde la creación de empleos va a la baja.

Solo en noviembre se registró la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo, mientras que la tasa de desempleo se ubicó en 2.7%, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En palabras de Adecco, los trabajos temporales representan una oportunidad para ganar experiencia, desarrollar nuevas habilidades e incluso acceder a un contrato indefinido, además son relaciones laborales reconocidas en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

“Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado...”, se lee en la legislación, la cual también dice en su artículo 39-F que en los casos de actividades temporales o en los que el trabajo se realice por algunos días a la semana o mes, “tienen los mismos derechos y obligaciones” que los demás.

Esto quiere decir que los trabajadores por temporada sí deben ser afiliados al IMSS en proporción al tiempo que trabajen; además, el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS) refiere que las personas en trabajo eventual “son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio”, el cual comprende los siguientes seguros:

Riesgos de trabajo.

Enfermedades y maternidad.

Invalidez y vida.

Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

Guarderías y prestaciones sociales.

El aseguramiento ante el Instituto tiene que realizarse al día siguiente de que inicie la relación laboral o en un plazo máximo no mayor a cinco días hábiles de que ésta haya iniciado.

Ventajas de los trabajos de temporada

Los trabajos de temporada más populares están relacionados con las ventas, tales como asesores, gestores, staff, demostradores, edecanes y animadores, quienes ayudan a las empresas a adaptar su plantilla según las necesidades puntuales del negocio y así asumir las demandas del mercado.

“Esta estrategia no solo permite responder a las necesidades del mercado con rapidez, sino que también puede ser la clave para optimizar recursos y aumentar la productividad”, dice Randstad.

Michael Page subraya que entre las ventajas de contar con trabajadores temporales está que, aunque las contrataciones son rápidas, los resultados son inmediatos, y para algunos proyectos específicos, se puede acceder a perfiles expertos que permitan cubrir un puesto.

Además, en algunos casos esto puede dar pie a que después de que termine el contrato temporal, se proceda a una contratación permanente, lo cual puede aumentar el nivel de motivación del talento.

Derechos laborales de trabajadores de temporada

Es importante recordar que como sucede en los contratos por tiempo indefinido, en el caso de los trabajos temporales también se tienen derechos laborales y beneficios establecidos en la Ley Federal del Trabajo, pero es necesario prestar atención a los términos que establezca la relación laboral.

“Es importante revisar las condiciones específicas del contrato, ya que algunos beneficios adicionales pueden depender del tipo de empresa y sector”, apunta Adecco, quien detalla que de forma general los contratos temporales garantizan los mismos derechos básicos que aquellos con tiempo indefinido, por ejemplo:

Seguridad social y acceso a prestaciones por desempleo según la normativa vigente.

Salario acorde al puesto y al convenio laboral.

Descansos, vacaciones y permisos retribuidos.

El incumplimiento de las obligaciones patronales en materia de seguridad social, como el no dar de alta a un trabajador, tiene consecuencias económicas e incluso la privación de la libertad.

Según lo establece el artículo 304-B de la Ley del Seguro Social, se impondrá una multa de 2,262.8 a 39,599 pesos, equivalentes a 20 a 350 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización) vigente.

Y el 311 de la LSS establece una pena de tres meses a tres años de cárcel a quien no formule el aviso de inscripción, proporcione al Instituto datos falsos para evadir el pago o reduzca el importe de las cuotas obrero-patronales.