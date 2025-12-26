Finanzas Sostenibles 2025: ¿A qué se destina la emisión de bonos verdes?

El 35% de los recursos obtenidos mediante bonos verdes en el mundo se destina al sector energético, lo que lo posiciona como el principal receptor de este tipo de financiamiento sostenible, de acuerdo con cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

Estos recursos se orientan, principalmente, al desarrollo de energías renovables, eficiencia energética y modernización de redes, reflejando la prioridad global de reducir las emisiones asociadas a la generación de energía.

En segundo y tercer lugar se ubican los sectores de transporte, con 19% del total, y edificios, con 18 por ciento.

En el caso del transporte, los bonos verdes financian proyectos como movilidad eléctrica, infraestructura ferroviaria y sistemas de transporte público de bajas emisiones.

También se observan emisiones de estos bonos en sectores como el uso de suelo, agua y tratamiento de residuos.