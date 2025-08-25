JAC busca garantizar la asistencia vial para sus autos en Mexico

Con el acuerdo alcanzado con Iké Asistencia, JAC Motor busca garantizar asistencia vial a todos sus vehículos de la marca en México, con lo cual abre canales de retroalimentación directa con los clientes.

Este acuerdo permitirá fortalecer la atención a los clientes de JAC en todo el país, garantizando respuestas más rápidas, cobertura integral y una experiencia superior que refuerza la confianza hacia el usuario, expuso la automotriz.

“El portafolio de servicios incluye desde arrastre de grúa, paso de corriente, cambio de llanta, envío de combustible/líquidos y cerrajería, hasta asesoría legal online y referencias generales automotrices, con cobertura 24/7 en todo México. Asimismo, los clientes podrán acceder a beneficios de viaje como hospedaje, transporte y servicio de taxi en caso de avería”, señaló.

JAC México, marca ensamblada y comercializada por Giant Motors Latinoamérica (GML), anunció que Iké Asistencia, empresa especializada en soluciones de asistencia vial en el país, se une como aliado estratégico de la marca.

Este esfuerzo forma parte de la estrategia de JAC México y GML por consolidar un modelo de atención diferenciado en la industria automotriz, impulsando la innovación en servicio posventa y fortaleciendo la confianza de los casi 100,000 clientes que han apostado por la marca en el país.

Isidoro Massri, director general de JAC dijo: “Con esta alianza, reforzamos nuestro compromiso de brindar tranquilidad y respaldo a quienes confían en nosotros, sumando la experiencia y capacidad de Iké a nuestra operación. Sin duda, esta acción se alinea con nuestra visión de convertirnos en la marca mejor valorada de la industria automotriz”.

Estoy convencido de que la confianza de nuestros clientes se construye en cada detalle, especialmente en los momentos inesperados, abundó.