Ley Vaso de Agua, donación de vacaciones y otros derechos laborales que se propusieron en 2025

El 2025 fue un año activo en esfuerzos legislativos por mejorar derechos de los trabajadores. En estos 12 meses en el Congreso de la Unión se presentaron más de 270 iniciativas laborales, y entre esas propuestas, destacaron algunas que plantearon incorporar nuevos derechos en el trabajo.

Desde el acceso al agua potable hasta la donación de vacaciones, la agenda legislativa del 2025 abrió el debate en torno a derechos laborales que en otras economías ya son una realidad.

Estos son los nuevos derechos laborales que se impulsaron este año:

Ley Vaso de Agua

Esta fue una de las propuestas que más mediáticas del 2025. En marzo, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca (PRI) presentó una iniciativa para reconocer como obligación de los empleadores, otorgar agua potable para el consumo de los empleados. Este proyecto fue denominado como Ley Vaso de Agua.

La Ley Vaso de Agua planteó incorporar este derecho tanto a la Ley Federal del Trabajo (LFT) como a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE); es decir, que fuese aplicable tanto a la fuerza laboral de la iniciativa privada como del sector público.

Permisos por salud mental

En la Cámara de Diputados, legisladores de MC propusieron reconocer en la LFT el derecho a permisos por salud mental hasta por siete días, los cuales podrán ser continuos o no. El proyecto considera que se pueda hacer válido hasta dos veces por año.

El acceso a estos permisos sería a través de un justificante expedido por un profesional de la salud adscrito a una institución pública o privada. Algunas economías que han avanzado en este derecho laboral son Chile, Brasil, Reino Unido y España.

Permisos para cuidado de mascotas

Los permisos para el cuidado de mascotas también fueron parte de la agenda legislativa de este año. La senadora Sasil de León Villard (Morena) impulsó un proyecto para incorporar este derecho en la legislación laboral.

Este permiso sería equivalente a dos días por año y su objetivo es que los trabajadores puedan brindar cuidado urgente a sus animales de compañía.

Donación de vacaciones

Similar a la legislación de Francia, en 2025 se propuso reconocer en la Ley Federal del Trabajo la figura de donación de vacaciones, para permitir que las personas transfieran días de vacaciones a compañeros de trabajo que necesiten tiempo para el cuidado de familiares enfermos o con discapacidad, o para ampliar su licencia de maternidad o paternidad.

El proyecto fue promovido por la diputada Carina Piceno Navarro (Morena) e incluye reglas para regular el derecho, como sólo poder donar el excedente de 12 días y que el procedimiento esté gestionado por el empleador.

Permisos por luto

En la Cámara de Diputados se impulsaron dos proyectos este año para integrar en la LFT la obligación patronal de otorgar permisos por luto de al menos cinco días por el fallecimiento de padres, hermanos, hijos o cónyuge, las propuestas fueron presentadas por legisladores de MC.

Uno de los proyectos, el del diputado Eduardo Gaona Domínguez, contempla ampliar el derecho a trabajadores del sector público, mientras que la propuesta de la diputada Ivonne Ortega, contempla tres días en casos de fallecimiento de abuelos o suegros.

Cabe destacar que los permisos por luto se encuentran actualmente pendientes de votarse en el Senado, donde ya fueron dictaminados en comisiones y en abril se le dio primera lectura al proyecto en el pleno. La reforma tanto a la LFT como a la LFTSE establece cinco días remunerados para ausentarse del trabajo por el deceso de madre, padre, hija, hijo, hermana, hermano, cónyuge o concubina.

Renunciar por despido silencioso

En la recta final del periodo ordinario de sesiones, el diputado Armando Corona Arvizu (Morena) presentó una iniciativa para incluir el despido silencioso como causa de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. Dicho en otras palabras, como un motivo de renuncia con derecho a indemnización.

De acuerdo con la propuesta, el despido silencioso se configura “cuando el patrón, sin rescindir formalmente la relación laboral, realice de manera reiterada conductas u omisiones tendientes a deteriorar, aislar o degradar las condiciones de trabajo, con el objeto o efecto de inducir la renuncia del trabajador”.

Entre esas conductas, se promueve la incorporación de: el retiro injustificado o progresivo de funciones, exclusión sistemática de actividades, negativa injustificada de proporcionar herramientas, información o insumos, modificación unilateral y desfavorable de horarios, condiciones o responsabilidades, y el trato indiferente o degradante sostenido en el tiempo.

Descanso y bonos por climas extremos

A mediados de año, el Congreso de Baja Californio envió un proyecto a la Cámara de Diputados para incluir en la LFT y LFTSE de los empleadores de adoptar medidas de protección para los trabajadores expuestos a altas temperaturas, incluyendo descansos programados, equipos de seguridad y controles ambientales.

En esa misma propuesta se buscó crear una prima compensatoria por el riesgo de laborar en temperaturas extremas, este pago deberá oscilar entre el 10% y el 20% del salario mínimo vigente.

Permisos para eventos escolares

Otro derecho laboral que se impulsó este año fueron los permisos para asuntos escolares. La promotora es la senadora Laura Esquivel Torres (PAN), su propuesta fue incorporar la obligación patronal de otorgar tiempo remunerado a los padres y madres trabajadoras para atender asuntos escolares de sus hijos.

Este permiso funcionaría como un banco de 16 horas al año, y se podría acceder al derecho hasta cuatro veces por año sin exceder las cuatro horas por ocasión.

Licencia matrimonial

Este proyecto contempló un permiso remunerado de 10 días para los trabajadores que contraigan matrimonio. El derecho, promovido por la senadora Sasil de León Villard (Morena), sería aplicable tanto en el sector público como privado.

Estatus de vacante

Por último, uno de los nuevos derechos que se impulsó este año fue enfocado en las personas que buscan un empleo y es para conocer el estatus de la postulación a una vacante.

La iniciativa que presentó el diputado Armando Corona Arvizu (Morena) buscó cerrarle la llave a la práctica conocida como ghosting laboral por parte de los reclutadores, incorporando la obligación de las empresas de informar a los candidatos el estado de su postulación en un plazo máximo de 45 días posteriores a la entrevista de trabajo.