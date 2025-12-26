3 Hábitos que distinguen a los empresarios exitosos

Cuando se emprende o maneja un negocio, la disciplina se vuelve parte del día a día, pero en ocasiones leer los correos todas las mañanas no es lo único por hacer, también enfocarse en otros hábitos, mismos que los empresarios más reconocidos hacen.

En este sentido, no solo se trata de levantarse todos los días a las cinco de la mañana o trabajar hasta la madrugada, sino acciones que todo emprendedor puede implementar en su día a día. Por eso, te presentamos tres hábitos de los emprendedores más conocidos.

Steve Jobs y las personas que lo rodeaban

El cofundador de Apple se distinguía por ser un empresario que cambió el mundo de la tecnología. Ante esto, se rodeaba de personas que lo inspirarán a crear desafíos o que lo hicieran cuestionarse.

Por eso, elegir con quien te asocias o colaboras es importante, porque entre más diverso sea el equipo, mejores resultados se obtendrán.

No tiene sentido contratar a gente inteligente y luego decirles qué hacer; contratamos a gente inteligente para que nos digan qué hacer”.

Anota todas las ideas como Richard Branson

Richard Branson, fundador de Virgin Group, comparte que las reuniones formales no son su estilo y prefiere caminar mientras conversa sobre negocios. Pero, esto no quiere decir que las charlas se queden ahí, sino que tiene un hábito que lo ha ayudado a no perder ninguna idea: tener un cuaderno y una pluma para anotar.

“Esté donde esté o haga lo que esté haciendo, quizás con la excepción del kitesurf o la natación, siempre tengo un cuaderno a mano. ¡Mi truco secreto también ha sido escribirlo! No puedo imaginarme dónde estaría si no hubiera tenido un bolígrafo a mano para anotar mis ideas en cuanto me venían”, relata en su blog.

Por eso, siempre opta por cargar un bloc de notas, un cuaderno y no te olvides de los lápices o plumas. También puedes usar el teléfono y el compartimento de notas. Con esto, evitarás que una buena idea se te escape.

Mark Zuckerberg valora el tiempo con la familia

El fundador de Facebook ha mencionado en varias ocasiones que le gusta practicar deporte, revisar las redes sociales constantemente, pero también pasar tiempo con su familia.

Antes de dormir, pasa tiempo de calidad leyendo con sus hijos o incluso programando. En este sentido, la importancia entre el trabajo y la vida personal es relevante para mantener la armonía y no dañar las relaciones sociales.