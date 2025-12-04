IP respalda cambios laborales, pero pide estímulos fiscales

La Concanaco, Coparmex y Canacintra reconocieron el avance de la reforma laboral al considerar gradualidad en la reducción de horas de trabajo, sin embargo, alertaron que las mipymes serían las afectaciones, al castigarlas con mayores cargas fiscales por incentivar la contratación, que conllevaría a despidos.

El sector privado expresó que las empresas harán un esfuerzo para mejorar en 13% el salario mínimo para el 2026, aunque existe el riesgo de despidos ante la caída de la actividad económica.

“Esta reforma avanza en la dirección correcta, pero para que sea verdaderamente justa debe cerrar el círculo: si vamos a pagar mejor al trabajador, necesitamos el respaldo fiscal del Estado para sostener la formalidad y evitar despidos. Una reforma laboral sin subsidios puede terminar afectando a quienes más necesita proteger: los negocios familiares”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco- Servytur).

Al respecto, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, afirmó que el salario mínimo es relevante para que la gente tenga mayor calidad de vida, pero eso no quiere decir que todas las empresas puedan soportar.

“En general será complicado, pero lo vamos a cumplir, no va a ser tan fácil” y queda la pregunta de: “¿Cuántas Pymes van a tener la capacidad de atender esas prestaciones?, para ellos sí sería mucho más complicado”, porque admitió -en conferencia de prensa-, hay riesgo de que algunas no puedan hacer frente.

En un comunicado de prensa, Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ratificó el acompañamiento al objetivo planteado por la presidenta Claudia Sheinbaum de alcanzar para 2030 un salario mínimo equivalente a 2.5 veces el valor de las canastas alimentaria y no alimentaria. No obstante, “para sostener esa ruta, consideramos indispensable realizar una observación continua del mercado laboral, la inflación y el crecimiento económico, a fin de evaluar cada año la pertinencia de los ajustes y garantizar estabilidad para las empresas y el empleo formal”, señaló.

El sector patronal destacó el acuerdo tripartito del Consejo de Representantes de la Conasami para ajustar el salario mínimo general de 278.80 pesos a 315.04 pesos, así como el acuerdo para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales de manera gradual, a partir del 2027.

Maquiladoras respaldan medida

Por su parte el Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) respaldó el incremento al salario mínimo y también la jornada de 40 horas laborales.

“El sector manufacturero de exportación contribuye con 3.3 millones de empleos directos y más de 6 millones de indirectos, lo que refleja la importancia de esta industria y su papel para encontrar consensos entre empleadores, trabajadores y gobierno, fortaleciendo el ingreso sin afectar la estabilidad del empleo formal”, dijo el Index en un comunicado de prensa.

El presidente del Index, Humberto Martínez, quien asistió a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, refirió que el esfuerzo coordinado del alza salarial es un ejemplo de cómo construir consensos que mejoren el poder adquisitivo sin comprometer la estabilidad laboral.

Respecto al anuncio sobre la jornada laboral de 40 horas semanales, cuya implementación será gradual a partir del año 2027, el Index consideró que este esquema progresivo permitirá que las empresas adapten sus procesos operativos internos, se preserve la competitividad y mejore la vida de millones de trabajadores en el país.

La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina, afirmó que el salario mínimo es relevante para que la gente tenga mayor calidad de vida, “pero eso no quiere decir que todas las empresas puedan soportar”, especialmente las pequeñas y medianas.