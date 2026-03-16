Inspección laboral rumbo al mundial 2026: STPS mantiene su programa anual sin enfoque exclusivo

A pesar de la magnitud del evento deportivo que se avecina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha confirmado que no implementará un programa de inspección laboral exclusivo o especial para las empresas y proveedores vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La dependencia federal continuará operando bajo su Programa Anual de Inspección habitual, enfocándose en la eficacia y la prevención.

Omar Estefan, director General de Previsión Social de la STPS, aclaró durante el panel "Cumplimiento laboral y cadenas de valor" que la fiscalización de las obligaciones se está llevando a cabo "como siempre lo hemos hecho", sin una visión en exclusiva enfocada al Mundial de Fútbol.

Detalló que la inspección se rige por el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas) y se estructura en tres ejes principales, con una división de competencias entre autoridades federales y locales: Condiciones Generales de Trabajo; Capacitación y Adiestramiento; y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para Condiciones Generales de Trabajo se incluye contratación adecuada, jornada laboral, seguridad social y salarios. “Esta es competencia, en su mayoría, de las autoridades locales en las sedes del Mundial (Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León), especialmente en sectores como el turismo y servicios. La Capacitación y Adiestramiento incluye obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Y, finalmente, Seguridad y Salud en el Trabajo abarca el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y 45 Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), como la NOM-35 (factores de riesgo psicosocial)”.

Para elevar la eficiencia, la STPS ha intensificado el intercambio de bases de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este análisis de datos permite a los inspectores federales tener una "puntería muy clara" para identificar empresas con subregistros de trabajadores o el uso de "conceptos ingeniosos" para el pago de salarios, lo que, según Estefan, reduce la corrupción.

Foco en subcontratación y cadenas de valor

Un aspecto prioritario de la inspección federal es la materia de subcontratación. Las empresas que contraten servicios especializados deben asegurarse del registro de sus proveedores en el REPSE y de que cumplan con las condiciones adecuadas de contratación. En caso de incumplimiento por parte del proveedor, la empresa contratante es responsable solidaria.

Sin embargo, el funcionario reconoció un reto normativo: el marco legal en México no establece la obligación de una empresa o empleador de fiscalizar a toda su cadena de valor o proveeduría, más allá del ámbito de la subcontratación.

El enfoque de la STPS hacia las empresas vinculadas con el Mundial también ha sido marcadamente preventivo: Se fomenta la implementación del VELAVO (Verificación Laboral Voluntaria) como un mecanismo alterno a la inspección y se han impartido capacitaciones a empresas y proveedoras de la FIFA en temas de violencia laboral (protocolos y NOM-025) y en la implementación de la NOM-035, que complementa la prevención de riesgos psicosociales.

Estefan instó a empleadores y sindicatos a tener una actitud proactiva de cumplimiento, acercándose a las autoridades. "Siempre va a ser mejor tener una actitud de cumplimiento proactiva, y va a ser más barata que esperar que llegue una inspección del trabajo", concluyó, enfatizando que el cumplimiento normativo debe verse como un "imperativo casi moral o ético" que debe trascender el evento deportivo del verano.