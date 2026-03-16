Educación financiera en México: recomendaciones de Condusef para elegir cursos confiables

Ver publicidad de cursos y diplomados en educación financiera es el pan de todos los días en internet, particularmente en redes sociales. Personas que se dicen expertas en el tema, creadores de contenido, influencers e instituciones públicas y privadas prometen darte la fórmula para mejorar tu relación con el dinero.

En este mundo de posibilidades, ¿cómo seleccionar el mejor taller en la materia? ¿En qué debes fijarte para elegir el ideal para ti? ¿Cuáles son las banderas rojas que no debes pasar por alto al momento de comparar productos?

En México, sólo 6.1% de la población ha tomado al menos un curso relacionado con la educación financiera, una asignatura esencial para adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que nos ayudan a administrar el dinero de manera inteligente, tomar decisiones informadas y asegurar el bienestar económico a largo plazo.

En la enseñanza relacionada con el manejo financiero también existe una brecha de género. Mientras 74 de cada 1,000 hombres han tomado al menos un curso, en las mujeres apenas son 51 por cada millar, de acuerdo con un análisis del Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD).

¿Qué debo considerar para seleccionar el mejor curso en educación financiera?

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Oscar Rosado, recomienda evaluar varios factores para no quedar con un mal sabor de boca.

“No te puedes ir con lo primero que encuentres en internet. Siempre digo, para hacer uso de esta herramienta (la red) hay tres medidas básicas a seguir: desconfiar, desconfiar y desconfiar”, expone el funcionario.

Lo primero que debes considerar es quién imparte el curso, no es lo mismo una institución de prestigio como la UNAM, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la misma Condusef o una escuela privada de renombre que una persona que es “internacionalmente desconocida”.

Si es una persona sin un respaldo institucional atrás, lo ideal es valorar algunos detalles: conocer los años de experiencia que tiene, dónde ha trabajado, el número de seguidores que tiene y los comentarios en redes sociales y desde cuándo empezó a generar contenido, “si inició el año pasado es un tema de duda”.

El presidente de la Condusef añade que si esta persona, por ejemplo, trabajó 15 años en el sector financiero, es posible que tenga conocimientos del tema, pero si se dedicó la gran parte del tiempo a otra cosa y ahora se dice experto, es necesario investigar más.

Una alerta roja o red flag es si en el curso te quieren vender o enganchar con un producto financiero, porque, en el peor de los casos, puede ser ilegal y hasta fraude de por medio puede haber.

“La máxima alerta es cuando te quieren vender algo, al momento que lo quieran hacer y te digan que transfieras dinero hacia otro lado mejor retírate y piénsalo dos veces, porque el interés no es pedagógico, es de otro tipo”, dice Rosado.

Hay talleres y cursos que vale la pena pagar por ellos, pero el que tengan un costo no los hace mejores. Hay varios que son gratuitos y son buenos, sólo hay que saber escoger el mejor. Además, acota, aprender de este tema no te garantiza que tus finanzas serán más sanas, eso sólo te lo dará la aplicación de los conocimientos que adquiriste.

Educación financiera, un tema de moda

De acuerdo con el funcionario, la educación financiera siempre ha estado presente, pero nadie quería comentar sobre ella, porque se pensaba que hablar de dinero era de mal gusto.

“Era como el elefante que está en el centro de la sala, todos lo ven, pero pocos hablaban de él, y ahora es un tema de moda”.

El gran error de la educación financiera y las finanzas personales, dice Rosado, es no hablarle a los niños del dinero y la importancia que tiene, “porque la educación en todos los sentidos empieza desde casa”.

Después del hogar sigue el sistema educativo, en el cual, reconoce, hay un gran pendiente por trabajar.

De acuerdo con la Condusef, la Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (Ensafi), refiere que las familias no han hecho lo suficiente por enseñar a los niños el manejo del dinero.

Los resultados señalan que aquellos donde su entorno familiar les habló del dinero, mas de 25% goza de salud financiera y a quienes no les enseñaron, apenas 8% disfruta de esa condición.

¿Cómo está la educación financiera en México?

Según el estudio El Valor de Aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera, de Santander, 60% de una muestra en el país dijo sentirse bien informado; sin embargo, sólo 36% respondió de forma correcta a una pregunta básica sobre inflación.

Dado que consideran que la educación financiera ya no es un complemento, sino una necesidad para el futuro, 66% de los mexicanos quiere aprender más sobre el tema, en particular sobre inversiones, ahorro y el uso de tarjetas de débito y crédito.

¿Cuáles cursos y diplomados ofrece Condusef?

A lo largo de sus 26 años, la institución ha brindado cursos, talleres y diplomados en materia de educación financiera, los cuales son 100% gratuitos y en línea.

Ésta es la oferta que tiene:

Educación financiera para todos (duración: 8 horas).

(duración: 8 horas). Proyecto Minerva (Duración: 8 horas).

(Duración: 8 horas). Diplomado en educación financiera (Duración: 150 horas).

(Duración: 150 horas). Diplomado en seguros (Duración: 120 horas)

(Duración: 120 horas) Zentra tus finanzas (Duración: 32 horas).

(Duración: 32 horas). Curso de emprendimiento: haz de tu idea un negocio (Duración: 50 horas)

(Duración: 50 horas) Taller para formador de formadores en educación financiera (Duración: 7 horas).

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