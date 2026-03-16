Acciones de Axtel retroceden 12.5% en Bolsa durante 2026

Las acciones de Axtel, empresa de telecomunicaciones, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), han experimentado un retroceso en lo que va de 2026, lastrados principalmente por una guía de resultados conservadora y un entorno operativo complejo.

Los títulos de la firma registra una caída de 12.15% en lo que va del presente año, al pasar de precio de 2.88 pesos por acción al cierre de diciembre de 2025 a 2.53 pesos al 13 de marzo.

En cuanto al valor de capitalización, Axtel borró 973 millones de pesos en 2026, para tener un total de 7,034 millones de pesos.

A principios de febrero de 2026, la empresa publicó proyecciones financieras que resultaron menos optimistas de lo esperado por el mercado. Esta perspectiva cautelosa generó una reacción negativa inmediata en la BMV, afectando tanto a los títulos de la empresa de telecomunicaciones.

En su comunicado enviado a la Bolsa, la directiva de la empresa señaló que la incertidumbre global ha provocado retrasos y cambios en las decisiones de inversión de sus clientes empresariales, afectando la generación de flujo operativo a largo plazo.

“Ante la complejidad del entorno empresarial en México (que se traduce en desaceleración en ingresos y presión en rentabilidad) la empresa sigue reportando crecimiento positivo a nivel EBITDA, junto con el incremento en su Flujo Libre de Caja y reducción en su apalancamiento”, aseguraron analistas de Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

A su vez, añadieron que Axtel está implementando una estrategia acertada al buscar aprovechar la demanda potencial por inteligencia artificial, posicionar de mejor forma su oferta integral para empresas y gobierno, junto con un CAPEX más selectivo en infraestructura trasfronteriza.

“El sentimiento empresarial en relación con el entorno global, incluyendo la revisión del TMEC, aranceles, inflación, crecimiento económico y geopolítica, será crucial para la perspectiva de la emisora. En síntesis, Axtel cuenta con una combinación entre valuación, oportunidades estratégicas, expectativas de crecimiento, rentabilidad, endeudamiento y riesgos externos relativamente balanceado, pero no por ello atractivo o con catalizadores claros”, aseguraron los analistas.