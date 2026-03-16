Empresas deben reconfigurar horarios para mitigar riesgos de pérdida de empleo hacia 2027

Durante la presentación de los resultados de la Encuesta de Expectativas de Empleo (EOS) para el segundo trimestre de 2026, se advirtió que las empresas deben reconfigurar sus horarios de manera estratégica para mitigar riesgos de pérdida de empleo hacia 2027.

La implementación de la reforma laboral que reduce la jornada a 40 horas semanales exige esta medida para evitar ajustes negativos en las plantillas laborales derivados del incremento en los costos operativos y la necesidad de mantener la productividad bajo un nuevo marco legal.

Alberto Alesi, director General de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica, señaló en conferencia de prensa que “las empresas deben reconfigurar sus horarios de manera estratégica para mitigar el riesgo de pérdida de empleo que podría materializarse en 2027". El directivo añadió que la preparación de las unidades de negocio para la reducción de la jornada, junto con la adquisición de competencias técnicas por parte de la fuerza laboral, es determinante

Para el cierre de 2026, Alesi expuso que proyectan una generación de empleo formal de entre 150,000 y 250,000 nuevos puestos, pues las intenciones de contratación de los empleadores para el segundo trimestre, la encuesta arroja una Tendencia Neta de Empleo del 41%, cifra que representa el doble de lo registrado en el trimestre previo. “Este indicador muestra un desempeño superior al de los periodos equivalentes en años anteriores, lo que marca una ruta de recuperación tras la cautela observada en meses pasados”, destacó el directivo.

El optimismo del mercado laboral está impulsado principalmente por los sectores de Construcción y Bienes Raíces, y Finanzas y Seguros, ambos con una alta expectativa de contratación del 48%. Les siguen de cerca Servicios Profesionales (43%) e Información y Servicios Públicos (42%).

Regionalmente, el mayor dinamismo se observa en el Noroeste y Occidente, con una tendencia de contratación del 49% en ambas zonas. En contraste, la región Norte presenta la cifra más baja (11%), reflejando la cautela en el sector maquilador.

Alesi explicó ante los medios que este comportamiento en las plantillas laborales responde a que “el repunte sugiere una liberación de presupuestos y una superación de la incertidumbre que marcó el inicio del año”.

No obstante, el especialista reiteró que la estabilidad del mercado a largo plazo dependerá de la eficiencia con la que los centros de trabajo absorban los cambios regulatorios sin trasladar el impacto financiero a la reducción de sus puestos de trabajo existentes, “el éxito de esta transición radicará en la capacidad de las organizaciones para implementar modelos de trabajo más ágiles y en el desarrollo de talento alineado a las nuevas necesidades de la industria”.