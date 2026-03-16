Pese a complejo inicio de año, industria queretana prevé que 2026 sea de crecimiento

Querétaro, Qro. Aunque el inicio de año ha sido complejo, la expectativa es que la industria logre crecimientos, señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Querétaro, Alfredo Sahagún Sánchez.

En el desarrollo fabril, señaló, también influirá la actividad que generarán los proyectos de inversiones que se establecerán en la entidad.

“Ha sido un arranque complejo, pero Querétaro la verdad es que sigue jalando inversiones importantes y sigue manteniéndose el crecimiento de 1.5 puntos porcentuales. (…) Sigue el crecimiento imparable de las industrias que siguen siendo atractivas para Querétaro”, expresó.

Respecto al conflicto bélico en Medio Oriente y su impacto en la economía, el industrial destacó que podría generar un alza en los precios del combustible. No obstante, aseguró que hasta el momento la industria local no reporta afectaciones vinculadas a esta coyuntura.

“Afortunadamente todavía no nos ha tocado algún acontecimiento que pueda estar presionando algo en México, esperemos que se frene la guerra. (…) Pudiera ser, pero no es para Querétaro es para el país, pudiera ser que se incrementara el costo del combustible, (…) y de ahí ya tiene algunas consecuencias concretas, hoy no está afectando, hoy esperemos que esto se controle muy pronto y que no llegue afectar a México”, declaró.

A este panorama se añade la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); sin embargo, la delegación de Canacintra ha estimado que la industria local alcance un avance anual de 1 a 1.5 puntos porcentuales por encima del promedio.

El reporte reciente del Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Imaief) expone que en noviembre del 2025 la industria de Querétaro registró un crecimiento real anual de 0.6%, estuvo por encima del comportamiento nacional de -0.7 por ciento.

Por tipo de industria, la minería creció 3.8% a tasa anual; la generación y transmisión de energía avanzó 83.1%; mientras que la construcción creció 10.4%; y las industrias manufactureras cayeron 3.7%, precisa el indicador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).