Trump reprocha a algunos países falta de "entusiasmo" para ayudar a reabrir estrecho de Ormuz

Donald Trump criticó el lunes a algunos países por la tibia respuesta a su llamamiento para colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán en la guerra en Oriente Medio.

"Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse", declaró el presidente estadounidense. "Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo", añadió.

Trump dijo que varios países -que no nombró- se habían comprometido a ayudar a asegurar la vía marítima, una vía de paso crucial para el comercio mundial de petróleo, pero arremetió contra otros que no se mostraban "entusiasmados".

Francia y Reino Unido podrían unirse pronto al operativo, declaró el mandatario.

Trump dijo que había hablado de ello con el presidente francés, Emmanuel Macron, y que su respuesta había sido "un ocho (de diez), no perfecta".

"Creo que va a ayudar", dijo Trump, y añadió que también creía que el Reino Unido participaría en una misión en Ormuz.

Trump renovó sus críticas al primer ministro británico, Keir Starmer, que habría ofrecido enviar dos buques al área dos semanas después de haberse iniciado las hostilidades. "Los necesitábamos antes, no después", lanzó el inquilino de la Casa Blanca.

Starmer dijo en Londres que su gobierno trabaja con todos los aliados "para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible".

Irán es un "tigre de papel" y Estados Unidos ha "aniquilado" su potencial militar, presumió Trump, por lo que la ayuda de los demás países no es esencial, aseguró.

Pero los países aliados, y no aliados, como China, se han beneficiado durante décadas del liderazgo de Washington a la hora de patrullar la zona, afirmó.

Cuando le preguntaron sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, Trump afirmó que no sabe si está vivo después de haber resultado herido en bombardeos y de que no haya aparecido en público desde su designación.

"Mucha gente dice que está gravemente desfigurado. Dicen que perdió una pierna, y que resultó gravemente herido. Otros aseguran que está muerto", comentó el presidente estadounidense.

"No se sabe (...) si está muerto o no", añadió.