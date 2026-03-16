La red eléctrica de Cuba colapsa y deja a millones sin energía

La red eléctrica nacional de Cuba sufrió un colapso el lunes, según informó el operador de la red del país, lo que dejó sin suministro eléctrico a unos 10 millones de personas en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha paralizado el ya deteriorado sistema de generación de la isla.

El operador de la red eléctrica de Cuba, la UNE, dijo en las redes sociales que estaba investigando las causas del apagón, el último de una serie de cortes generalizados que duran horas o días y que este fin de semana desencadenaron una inusual protesta violenta en el país gobernado por el Partido Comunista.

Estados Unidos ha endurecido este año las medidas contra su antiguo enemigo, Cuba, desde que capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro —el benefactor extranjero más importante de al isla— a principios de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba y amenazó con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba, asfixiando la ya anticuada red eléctrica de la isla.

Cuba dijo el viernes que había iniciado conversaciones con Estados Unidos con la esperanza de calmar la crisis.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones en las últimas semanas que Cuba está al borde del colapso y que estaba ansiosa por llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló la semana pasada que la isla llevaba tres meses sin recibir combustible.