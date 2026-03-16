CFE avanza en la selección de socios para proyectos de inversión mixta

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se encuentra en etapa de revisión técnica y selección de quienes se interesaron en participar en un proyecto de inversión mixta de generación en asociación con la estatal eléctrica, luego de que esta fase inició el 4 de marzo y concluirá el 6 de abril. El proceso competitivo se desarrollará a partir del 7 de abril y concluirá el 29 de mayo, según la empresa.

El pasado 28 de enero se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos de los Esquemas para el Desarrollo Mixto emitidos por el Consejo de Administración de la CFE, para impulsar la incorporación de 7,500 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica antes de 2030.

Posteriormente, en febrero pasado, trascendió que la secretaria de Energía y presidenta del Consejo de Administración de la CFE, Luz Elena González, se reunió con la cúpula empresarial para presentar estos esquemas.

"Con el impulso de sistemas solares y eólicos, como tecnologías para fortalecer la confiabilidad y eficiencia, también se avanza en la descarbonización para alcanzar los objetivos en reducción de emisiones", publicó la estatal eléctrica.

En términos de la Ley del Sector Eléctrico y su Reglamento, el esquema de inversión mixta prevé el desarrollo de manera conjunta entre particulares y CFE, para la construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de centrales eléctricas.

En este esquema, CFE debe tener una participación directa o indirecta en el proyecto de al menos 54% del capital social común.

La inversión mixta puede estructurarse mediante fideicomisos, asociaciones en participación, sociedades mercantiles o cualquier otro vehículo.

En materia de procedimientos de selección, los contratos pueden adjudicarse mediante. licitación pública (regla general); invitación restringida o proceso competitivo, y adjudicación directa (en supuestos específicos).