Apple presenta los nuevos AirPods Max 2, con chip H2 y funciones inteligentes

Apple presentó este martes los nuevos auriculares AirPods Max 2 cinco años después de desvelar la primera generación, que utilizan el chip H2 para ofrecer características como el audio adaptativo y la traducción en vivo.

Los nuevos AirPods Max 2 estarán disponibles en México a partir del 25 de marzo por un precio que parte de 12,999 pesos, en los colores negro, beis, naranja morado y azul, y con un diseño en línea con el de su predecesor.

Llegan cinco años después de que Apple presentar los primeros AirPods Max, cuando ofrecieron un sonido de alta fidelidad impulsado por un diseño acústico a medida, chips H1 y un 'software' avanzado que potenciaba el audio computacional para ofrecer una experiencia de audio con ecualización adaptativa, cancelación activa de ruido, modo de sonido ambiente y audio espacial.

La nueva generación se ha actualizado con el chip H2, que mejora la cancelación de ruido de la mano de un nuevo algoritmo que hace que esta tecnología sea 1.5 veces más efectiva. Con la la matriz de micrófonos consigue que la voz se escuche con claridad en el modo 'Transparencia', como detalla la compañía en una nota de prensa.

El chip también introduce funciones inteligentes como el audio adaptativo, la detección de conversaciones, la traducción en vivo con tecnología de Apple Intelligence, el aislamiento de voz para priorizar la voz en las llamadas, la reducción de ruido fuerte y las interacciones con el asistente Siri.

Asimismo, estos auriculares incorporan un nuevo amplificador de alto rango dinámico para aumentar la nitidez del audio, utilizan una localización mejorada para el contenido de audio espacial y ofrecen mejor respuesta en graves y agudos, para que el resultado sea un sonido más natural.

También admiten audio sin pérdidas de 24 bits y 48 kHz mediante cable USB-C y de latencia ultrabaja, que ayuda a mejorar la experiencia en los videojuegos.