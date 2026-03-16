El riesgo de estanflación en Estados Unidos es "bastante elevado": Stiglitz, Nobel de Economía

La guerra en Oriente Medio coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, declaró este lunes a AFP Joseph Stiglitz, premio nobel de economía.

"El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos", afirmó en una entrevista con AFP.

Según el economista, incluso antes de que estallara la guerra, el 28 de febrero, la economía estadounidense ya estaba "cerca de la estanflación". Y el conflicto actual "nos empuja al abismo".

La guerra en Oriente Medio ha prácticamente paralizado la actividad en el estrecho de Ormuz, por el que normalmente transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Los precios del barril han subido entre un 40 y un 50% después de que Irán bloqueara esta vía marítima y atacara objetivos de la industria energética y naval en los países del Golfo, en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra su territorio.

Stiglitz, que ganó el Premio Nobel de Economía en 2001 por su análisis de los mercados con información asimétrica, cree que el presidente Donald Trump "ha destruido la confianza en Estados Unidos y en el dólar".

A esto se suma ahora la inflación derivada de la guerra, así como una mayor incertidumbre para los hogares y las empresas.

"No saben cuáles van a ser los aranceles, ni cuánto tiempo va a durar esta guerra. No saben cuáles van a ser los precios de la energía", dijo Stiglitz.