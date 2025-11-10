Impulsan la formación técnica y el desarrollo profesional

El Programa Dual de BMW Group Planta San Luis Potosí vincula la educación con la industria automotriz mediante un esquema que combina teoría y práctica profesional. Basado en el modelo alemán de aprendizaje, el programa permite que jóvenes estudiantes desarrollen competencias en áreas como Mecatrónica, Mecánica Automotriz y Productividad Industrial dentro de un entorno real de trabajo.

“Durante dos años, los estudiantes se forman en nuestras instalaciones con acceso a tecnología de vanguardia y la guía de especialistas. Esto fortalece la empleabilidad de los jóvenes y asegura a la empresa la incorporación de profesionales preparados para los retos de la industria automotriz moderna”, explicó Alfonso Lechuga, Gerente de Entrenamientos de la Planta.

Con más de 32,000 horas de entrenamiento impartidas a través del Talent Campus, la planta ha consolidado un modelo de responsabilidad social que impulsa la educación como motor de desarrollo.

Uno de los testimonios que refleja el alcance del programa es el de Sofía Ruiz, exintegrante del Programa Dual y hoy colaboradora en el área de superficies adhesivas. Ella se integró a los 16 años. “El programa me permitió aprender en un entorno real, trabajar con ingenieros y desarrollar habilidades técnicas y personales. Me enseñó disciplina, liderazgo y a pensar estructuradamente”, comparte. Ruiz destaca que, tras su graduación, enfrentó el reto de incorporarse a tareas con altos estándares, pero asegura que la formación recibida le permitió adaptarse con éxito. Actualmente participa en proyectos de liberación y desarrollo de nuevos colores para modelos futuros, experiencia que califica como uno de sus mayores logros.

Para Ruiz, formar parte de los primeros diez años del Programa Dual simboliza crecimiento, orgullo y una oportunidad que transforma vidas. “Este programa abre puertas y demuestra que el talento local puede destacar en una empresa global”.