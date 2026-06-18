IED en Colombia tocó mínimo de cinco años

A pocas semanas de que termine el primer semestre, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Colombia aún no muestra los niveles esperados y se mantiene rezagada, en mínimos que no se observaban desde hace cinco años.

Según la más reciente actualización de la balanza cambiaria del Banco de la República, correspondiente a mayo, la inversión extranjera directa sumó 659 millones de dólares, una caída de 14.5% frente al mismo mes de 2025, cuando alcanzó 771 millones de dólares.

Con este resultado, el acumulado del año llegó a 3,679 millones de dólares, su nivel más bajo para este periodo desde 2021.

Tras una reducción en los flujos internacionales de capital en 2020 y 2021 por los rezagos económicos que dejó la pandemia, a partir de 2022, la IED repuntó de manera fuerte y registró cierres de entre 4,100 dólares y casi 5,800 millones de dólares para un periodo enero-mayo.

Sin embargo, en lo que va de 2026, permanece 28% por debajo del promedio visto en los años anteriores.

Al respecto, Felipe Campos, gerente de inversión y estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria, explicó que la menor entrada de inversión extranjera por balanza cambiaria responde a una moderación de los flujos hacia sectores distintos al petróleo y la minería.

Esto se debe, en parte, a que “los inversionistas han adoptado una posición más cautelosa ante la incertidumbre asociada al proceso electoral y a la futura orientación fiscal y regulatoria”.

Sobre este punto, el experto recalcó que, dado que la inversión extranjera directa involucra proyectos de largo plazo y costos difíciles de revertir, “es natural que algunas decisiones se posterguen hasta que exista mayor claridad política”.

Del acumulado de la Inversión Extranjera Directa a mayo pasado (3,679 millones de dólares), 2,962 millones de dólares correspondieron a petróleo y minería, mientras que 717 millones de dólares provinieron de otros sectores, según el desagregado del Banco de la República.