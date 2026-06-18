Gobierno de Argentina condiciona fusión entre Telecom y Telefónica

Casi un año y medio después del anuncio de la fusión entre Telecom y Telefónica, el Gobierno de Argentina puso condiciones para que se haga efectiva la transacción. Según se informó oficialmente, la compañía deberá desprenderse de 6 millones de líneas de telefonía móvil a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.

La decisión fue adoptada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, el órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), sobre la base de un informe técnico elaborado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El proceso de autorización de la transacción se demoró más de lo previsto y tuvo sucesivas prórrogas a los plazos que preveía la ley.

Las condiciones

Los 6 millones de clientes móviles deberán distribuirse entre el Área Metropolitana de Buenos Aires, el norte y el sur del país. La transferencia tendrá que incluir la infraestructura necesaria para que otro operador pueda prestar el servicio. Además, Telecom deberá garantizar durante dos años el acceso de ese nuevo competidor a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio mientras la empresa que reciba los clientes desarrolla su propia red.

Otra de las condiciones será la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico. El esquema contempla la restitución inmediata de 60 MHz en todo el país, entregas adicionales en zonas consideradas de alta concentración y la incorporación del resto al mercado secundario para que pueda ser utilizado por otras compañías. La decisión también alcanza al negocio de internet fijo. Telecom tendrá que desprenderse de clientes en aquellas localidades donde la empresa resultante de la adquisición concentre más de 50% del mercado minorista.

El comunicado oficial no precisó cuántos usuarios de banda ancha deberán transferirse ni identificó al eventual nuevo operador. Tampoco informó el plazo para concretar las desinversiones, un dato que debería estar incluido en la resolución completa del Tribunal, que aún no fue difundida públicamente.

En Telecom todavía evitaban una evaluación definitiva de los próximos pasos hasta conocer la resolución completa. Fuentes de la compañía señalaron que la empresa fue notificada para analizar el detalle de la decisión y que, en función de ese texto, evaluará los plazos y las alternativas disponibles. Sin embargo, en la compañía consideraron que la remediación impuesta es “excesiva” respecto de lo que se venía trabajando técnicamente con el organismo regulador y con Defensa de la Competencia. “No contempla la realidad de la industria ni de la competencia actual del sector TIC”, indicaron voceros de la empresa. Telecom anunció en febrero de 2025 la compra de Telefónica Móviles Argentina por 1,245 millones de dólares.