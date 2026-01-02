BBVA México ajusta previsión de PIB 2026 a 1.2%; afectan inversión y consumo

BBVA México revisó a la baja su estimación de crecimiento económico de este año para el país, de 1.8 a 1.2%, ante un menor dinamismo del consumo, la contracción de la inversión y un entorno de incertidumbre que mantiene cautelosas las decisiones empresariales.

El ajuste forma parte del informe “Situación México”, elaborado por BBVA Research México, en el que la institución advierte que la economía mexicana avanza con señales diferenciadas entre la demanda interna, el sector externo y las finanzas públicas.

Saidé Salazar, economista principal de BBVA Research, señaló que el principal mensaje de la nueva perspectiva es que México está creciendo “a tres velocidades diferentes”.

La primera corresponde a la demanda doméstica, que ha mostrado una ralentización importante desde principios de año, tanto en inversión como en consumo; la segunda está vinculada con la demanda externa, donde Estados Unidos ha mantenido relativamente estable la compra de bienes e insumos de la manufactura mexicana; y la tercera tiene que ver con el limitado margen fiscal del gobierno para enfrentar un entorno adverso.

“Estamos observando moderación del consumo y una contracción importante en la inversión fija bruta, que se deriva principalmente de una contracción significativa en el segmento de maquinaria y equipo”, explicó Salazar durante la presentación del informe.

Si bien la debilidad de la demanda sigue representando un riesgo a la baja para la inflación, el banco estimó que la inflación general cerrará el 2026 en 4.1% y la subyacente en 3.9 por ciento. Tras repuntar en el primer trimestre por choques de oferta, la inflación comenzó a moderarse durante el segundo trimestre. La desaceleración ha sido impulsada principalmente por menores presiones en mercancías y componentes no subyacentes, aunque la inflación de servicios mantiene persistencia.

En actividad económica, BBVA señaló que la contracción del primer trimestre respondió a una menor dinámica del consumo privado y a la caída de la inversión. En el caso de la inversión fija bruta, la institución identificó una contracción persistente, particularmente en maquinaria y equipo, segmento que acumuló una caída de 6.5% a marzo del 2026, después de haber retrocedido 6.4% en el 2025.

La economista explicó que las empresas enfrentan un entorno de incertidumbre prolongada asociado a tres factores principales: los cambios en la política comercial de Estados Unidos y la revisión del T-MEC; la incertidumbre doméstica derivada del entorno regulatorio e institucional, incluida la implementación de la reforma judicial; y el aumento en los precios de los energéticos por el conflicto en Medio Oriente.

Por otra parte, BBVA Research estima que la Copa Mundial de la FIFA 2026 dará un impulso transitorio a la economía durante el segundo trimestre; calcula que el consumo y la actividad generada por el torneo aportarán alrededor de 0.3% al Producto Interno Bruto (PIB) de este año.

Señala que este efecto será temporal y no compensará la debilidad estructural de la demanda interna.

“Pensamos que la Copa del Mundo va a proporcionar un impulso transitorio durante el segundo trimestre del año, que va a ofrecer cierto soporte a la economía. Sin embargo, hacia adelante sí consideramos que la debilidad subyacente de la demanda interna va a persistir”, indicó Salazar.

Exportaciones dan soporte

A diferencia de la demanda interna, el sector externo mantiene un mejor desempeño. BBVA señala que la demanda de Estados Unidos por bienes e insumos de la manufactura mexicana se ha mantenido relativamente estable, lo que ha dado soporte a las exportaciones.

Salazar explicó que algunos segmentos, como maquinaria y equipo, así como productos vinculados a cómputo y comunicaciones, muestran un mayor dinamismo por la inversión que se realiza en Estados Unidos en sectores relacionados con Inteligencia Artificial. En contraste, el sector automotriz presenta un desempeño más rezagado frente a otros componentes de la manufactura.

“Creemos que esta discrepancia en las trayectorias de crecimiento de los distintos segmentos de la manufactura se debe al impulso del segmento de Inteligencia Artificial que se está registrando en Estados Unidos”, expuso la economista.

Hacia el 2027, BBVA Research prevé una recuperación gradual, con un crecimiento de 1.8%, apoyada por una mayor demanda externa, menor incertidumbre comercial y el avance de contratos mixtos en el sector energético.

Capitalizar IA

La institución considera que México tiene áreas de oportunidad para recuperar mayores tasas de crecimiento en el mediano plazo, principalmente por la ejecución de proyectos energéticos y por la posibilidad de consolidarse como plataforma industrial vinculada a cadenas de valor relacionadas con inteligencia artificial en Estados Unidos.

“El sector exportador sigue exhibiendo fortaleza, con un crecimiento acelerado en algunos segmentos, como las exportaciones de maquinaria y equipo para industrias diversas. Pensamos que esto se vincula, sobre todo, con la rápida demanda de este tipo de productos e insumos en la economía de Estados Unidos, por la alta inversión en segmentos relacionados con inteligencia artificial”, señaló Salazar