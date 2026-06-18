Anticipan en Chile más desinversiones de activos no mineros

El anuncio de BHP, de vender sus casi 1,000 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en Chile, podría marcar el inicio de una era de ventas de activos no mineros por parte de empresas de este rubro.

“La visión subyacente es que cada vez hay más foco en su core business y el core business es la explotación de minerales. Y el negocio de infraestructura es súper importante, pero es un negocio complementario”, comentó a este medio el director ejecutivo de Plusmining, Juan Carlos Guajardo, moderador de uno de los paneles del evento.

“Esto es algo que ha estado pasando en el sector minero y me parece que es una tendencia que se va a ir imponiendo de manera mayoritaria en la industria”, agregó, marcando que la externalización de infraestructura también contribuye a un mejor manejo financiero de la operación minera. El director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallops, dijo que la decisión de BHP pasa por una mayor madurez del sistema eléctrico nacional. “En su momento, la industria minera tuvo que desarrollar capacidad de abastecimiento eléctrico, como lo que está haciendo hoy con capacidad de abastecimiento hídrico, pero la industria minera lo declaraba: ‘Este no es nuestro negocio, pero lo tenemos que hacer porque el sistema no es suficiente’”.