Sin ajustes fiscales, deuda pública llegaría a 60% del PIB en 2030 : BBVA

La deuda pública de México podría alcanzar alrededor de 60% del PIB en términos brutos hacia el 2030 si el país mantiene su trayectoria fiscal sin realizar cambios estructurales, por lo que será necesario elevar los ingresos públicos, atender la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) y registrar mayores tasas de crecimiento económico, de acuerdo con BBVA Research.

Durante la presentación del informe Situación México, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, advirtió que, bajo un escenario sin ajustes, el país enfrentaría un mayor riesgo de perder el grado de inversión. Añadió que, en ese contexto, la deuda como proporción del PIB llegaría a cerca de 60% al cierre del sexenio, nivel que podría detonar una nueva revisión negativa por parte de las calificadoras.

“Si seguimos con un escenario inercial, se perdería el grado de inversión”, señaló Serrano.

Sin embargo, sostuvo que ese desenlace todavía puede evitarse si se toman medidas para corregir la trayectoria de las finanzas públicas.

“Lo que nosotros decimos es que hay tiempo para actuar y, si se toman las medidas, se puede evitar. ¿Va a ocurrir? Pues no lo sabemos. Sí hay tiempo suficiente para evitar ese escenario”, agregó.

De acuerdo con BBVA Research, el frente fiscal enfrenta un margen de maniobra reducido ante un entorno de menor crecimiento económico. La institución estima que el espacio fiscal representa alrededor de 8% del PIB, por debajo de niveles observados en años previos.

Además, el informe prevé que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público aumente a 54.9% del PIB al cierre del 2026, desde 53.2% en el 2025. Aunque contempla una reducción moderada del déficit, BBVA Research advierte que el gasto público, el menor espacio fiscal y la ausencia de una reforma tributaria limitan el avance en el saneamiento de las finanzas públicas.

“México tiene un problema de baja recaudación. Creemos que se pueden tomar medidas relativamente rápido que podrían aumentarla”, señaló.

El otro frente relevante es Pemex. Para BBVA Research, la situación financiera de la petrolera se ha convertido en una de las principales presiones sobre las finanzas públicas, debido a que el gobierno federal ha tenido que asumir apoyos para cubrir sus obligaciones financieras.

“La presión es para la Secretaría de Hacienda, y la situación de Pemex ha sido una de las razones que las calificadoras han señalado para bajar la nota. Pemex ya no está realizando colocaciones directamente; las está haciendo el gobierno. Creo que eso es positivo, porque la situación de Pemex es tan grave que sus colocaciones saldrían mucho más caras. Es más eficiente que el Gobierno Federal coloque deuda y aporte esos recursos a Pemex”, señaló Serrano.

El economista consideró que, además del respaldo financiero, Pemex requiere un cambio en su modelo de negocio. Planteó que una vía sería atraer inversión privada para exploración y producción de petróleo, debido a que no existe espacio fiscal suficiente para que el gobierno financie por sí solo un aumento relevante de la inversión.