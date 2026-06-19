Hispanos piden a la USTR que no imponga aranceles a la cerveza

Tres organizaciones hispanas pidieron a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) no imponer aranceles a las importaciones de cerveza, especialmente a las originarias de México, argumentando que las tarifas dañarían a los negocios de sus agremiados en Estados Unidos.

Los exhortos se hicieron a través de dos cartas como parte del proceso de consultas de la Sección 301, una enviada por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) y otra firmada de manera conjunta por la Asociación de Restaurantes Latinos (LRA) y la Asociación de la Industria Alimentaria Latina (LFIA).

“Nos preocupa que la imposición de nuevos aranceles a las importaciones mexicanas, especialmente a la cerveza mexicana, tenga consecuencias no deseadas significativas no solo para las empresas propiedad de hispanos, sino para toda la economía estadounidense”, advirtió la USHCC.

La USHCC es la organización de defensa empresarial hispana más grande de Estados Unidos, y representa a más de 5 millones de empresas propiedad de hispanos que contribuyen con más de 900,000 millones de dólares anuales a la economía estadounidense.

A través de una red de más de 260 cámaras de comercio y asociaciones empresariales locales, la USHCC trabaja para promover el crecimiento, el desarrollo y el éxito de las empresas hispanas en Estados Unidos.

“Las recientes propuestas derivadas de la investigación de la Sección 301 de la USTR, incluidos los aranceles a los productos de origen mexicano y, sobre todo, a la cerveza mexicana importada, amenazan con causar un daño sustancial y duradero a nuestros miembros y a los consumidores a los que sirven”, agregó.

La cerveza mexicana es un producto fundamental para miles de restaurantes, bares, tiendas de conveniencia y negocios familiares de propietarios hispanos en todo el país.

Para muchos de estos pequeños negocios, las marcas populares de cerveza mexicana representan una parte significativa de las ventas de bebidas y de los ingresos totales. Por consiguiente, la USHCC argumentó que cualquier aumento repentino en los costos causado por los aranceles sería difícil o hasta imposible de absorber para estos negocios sin aumentar los precios o reducir las operaciones.

Por su parte, la LRA y la LFIA expresaron su “profunda preocupación por el impacto de los aranceles propuestos que se están considerando en el marco de la Investigación de la Sección 301”.

Ambas organizaciones plantearon que esto es especialmente cierto para la cerveza mexicana, ya que casi toda la actividad económica vinculada a esta industria se vería afectada, como la de mayoristas, transporte y restaurantes.

“Nuestras organizaciones representan a miles de pequeños restaurantes, tiendas de conveniencia, negocios familiares y bares en todo Estados Unidos. Estos negocios, en conjunto, generan millones de empleos y constituyen pilares económicos vitales en comunidades de todo el país”, dijeron.

La LRA y la LFIA están monitoreando de cerca las políticas comerciales de Estados Unidos que afectan a la industria alimentaria latina, en particular las relacionadas con México.

Entre otros planteamientos, pidieron a la USTR colaborar directamente con las asociaciones empresariales latinas y la comunidad empresarial hispana en general antes de finalizar cualquier medida arancelaria que afecte a los productos de origen mexicano, así como realizar una evaluación exhaustiva del impacto de los aranceles propuestos sobre las pequeñas empresas propiedad de minorías y sobre las comunidades con fuertes vínculos económicos con México.

“La cerveza elaborada en México ofrece una conexión tangible con la herencia cultural, elevando la experiencia de beber más allá del producto en sí. Este vínculo genuino con el origen profundiza la conexión emocional, impulsa momentos de celebración más significativos y, en última instancia, se traduce en una mayor demanda y un desempeño económico superior para nuestras empresas”, expresaron.