Apoyos a Pemex disminuyeron; autosuficiencia, en duda mientras que déficit fiscal sigue bajo presión

En el primer cuatrimestre del año, los apoyos que el gobierno otorgó a Petróleos Mexicanos (Pemex), vía la Secretaría de Energía (Sener) disminuyeron. Pese al ambicioso plan que se tiene para la petrolera, expertos pusieron en duda la autosuficiencia de la empresa en el 2027, además de alertar la presión que las ayudas a ésta generan en el ya elevado déficit fiscal.

Entre enero y abril pasados, las transferencias a Pemex –la segunda petrolera más endeudada a nivel mundial– sumaron 76,530 millones de pesos, una disminución de 17% en comparación con lo que se le transfirió hace un año, de acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las transferencias a Pemex tienen como objetivo aliviar la situación financiera de la petrolera; sin embargo, meten presión a las finanzas públicas del país que cada día se quedan con menor espacio fiscal.

“Pemex tiene vencimientos de deuda importantes este año y el que viene. Es muy probable que continúe recibiendo apoyo gubernamental para hacer frente a esos vencimientos (...) y que este apoyo continúe más allá del 2027. No creemos que Pemex pueda ser autosuficiente a partir del siguiente año”, indicó Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Finanzas públicas apretadas

De acuerdo con el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, el siguiente año la petrolera dejará de recibir apoyo por parte del gobierno federal ya que será autosuficiente; sin embargo, al cierre del primer trimestre de este año, la empresa reportó una pérdida neta de 45,992 millones de pesos, esto es un crecimiento anual de 6.1 por ciento.

En tanto, la deuda financiera de la petrolera se ubicó en 79,000 millones de dólares, esto es aproximadamente 1.4 billones de pesos, una reducción de 6.8% respecto al cierre del 2025.

Jorge Cano, coordinador del programa de Gasto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que estos apoyos seguirán complicando la consolidación fiscal en el 2026, como ocurrió en el 2025.

El año pasado, el gobierno esperaba reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público de 5.7 a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, ante un menor crecimiento al esperado y los apoyos millonarios a la petrolera, este indicador acabó en un nivel de 4.8% y para este año se espera reducirlo a 4.1 por ciento.

“Las altas transferencias que se le están haciendo a Pemex se podrían estar destinando a otros rubros, como desarrollo social, protección ambiental, salud, o a garantizar los derechos de los ciudadanos”, agregó.

Línea se recortará

De acuerdo con los Precriterios Generales de Política Económica 2027, la línea presupuestaria que se le aprobó a Pemex para este año de 263,500 millones de pesos, será 59,400 millones de pesos menor a lo aprobado debido a la apreciación cambiaria y el refinanciamiento de certificados bursátiles que se realizó en febrero.

Pemex contará con esta línea presupuestaria por tercer año consecutivo.