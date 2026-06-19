Ucrania lanza drones a 15 km del Kremlin

Moscú. Ucrania lanzó ayer 18 de junio, su mayor ataque con drones contra Moscú en los dos últimos años, que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores y motivó una enérgica amenaza de Rusia de lanzar más bombardeos.

Varios drones ucranianos alcanzaron una importante refinería moscovita y el alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, calificó la andanada como un ataque “a gran escala”. El responsable no precisó el alcance de los daños.

Sobre la refinería MNPZ, en el distrito de Kapotnia, podían verse llamas.

“Si Ucrania arde, su Moscú también arderá”, afirmó el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, después del ataque.

“Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, (Vladimir) Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio”, aseguró en un mensaje de audio mandado a la prensa.

Zelenski instó a Europa y ⁠a Estados Unidos a aumentar la presión sobre Rusia mediante sanciones a los sectores de defensa y energía del país, así como a su economía en general, para obligar al presidente Vladimir Putin a poner fin a la guerra.

Según el ministro de Exteriores ruso Serguéi Lavrov, el presidente Putin ya anunció que Rusia “llevaría a cabo ataques agrupados de manera regular contra Ucrania”.

El ataque ucraniano con drones obligó a cerrar los aeropuertos de Moscú durante horas, y a retrasar cientos de vuelos.

El más importante, Sheremétievo, anunció que tuvo que evacuar a los pasajeros a "lugares seguros" durante el ataque, antes de poder reabrir sobre las 11 hora local.

Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Los restos de otro aparato causaron un incendio en un centro comercial cerca de la capital, añadió el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

En otro ataque ucraniano con drones contra la región sureña rusa de Rostov murió una persona, y dos resultaron heridas, según el gobernador regional.

Malosos

Un alto asesor del Kremlin dijo ayer que los líderes europeos probablemente habían introducido a Donald Trump ideas perjudiciales durante la cumbre del G7 de esta semana, pero que el presidente de Estados Unidos era un líder firme que se mantenía fiel a sus propias ideas.

Trump expresó que Rusia debería hacer las paces con Ucrania tras una reunión "muy buena" con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.