Precios e inseguridad, las mayores preocupaciones regionales

Al inicio del presente año, el aumento en precios de insumos y materias primas y los problemas de inseguridad pública son las principales preocupaciones sobre los factores que podrían limitar el crecimiento de las economías regionales.

De acuerdo con el Reporte sobre las Economías Regionales, que realiza el Banco de México (Banxico), en marzo pasado, los representantes de empresas en las regiones centrales opinaron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis meses corresponden a gobernanza, inflación y condiciones externas.

En la región norte predominaron las referencias a los factores asociados con las condiciones externas, seguidos por aquellos vinculados con la inflación y la gobernanza; mientras en la región sur, los factores vinculados con la inflación, la gobernanza y las condiciones económicas internas se situaron en las primeras posiciones.

A nivel nacional, y de forma particular, el aumento en precios de insumos y materias primas se consideró, por la iniciativa privada, como la mayor limitante para el crecimiento económico de México, con 11.3% del total de respuestas.

En segundo lugar se ubicó el factor de problemas de inseguridad pública (10.7%); le siguieron alza en los costos salariales (6.7%), corrupción (6.3%), presiones inflacionarias en el país (6.0%), incertidumbre sobre la situación económica interna (5.6%) y política tributaria (5.1% de respuestas).

En la región norte, los representantes de empresas manifestaron que los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis meses se refieren al aumento en precios de insumos y materias primas (11.0%), aumento en los costos salariales (8.6%), problemas de inseguridad pública (7.0%) e incertidumbre cambiaria (5.9 por ciento).

Para el centro norte de México, el orden fue el siguiente: problemas de inseguridad pública (15.6%), aumento en precios de insumos y materias primas (13.4%), corrupción (7.3%), incertidumbre sobre la situación económica interna (6.3%) y aumento en los costos salariales (6.3 por ciento).

Por su parte, en el centro del país los principales obstáculos mencionados fueron problemas de inseguridad pública (10.4%), aumento en precios de insumos y materias primas (10.4%), presiones inflacionarias en el país (6.8%), corrupción (6.5%) y política tributaria (5.4% de respuestas).

En el sur, las mayores limitantes en el crecimiento económico serían problemas de inseguridad pública (12.8%), incremento en precios de insumos y materias primas (11.9%), alza en los costos salariales (8.4%), corrupción (7.2%), presiones inflacionarias (7.0%) e incertidumbre sobre la situación económica interna (6.5 por ciento).

Los grupos

Cada trimestre se consulta para el reporte de Banxico a representantes de empresas sobre los tres principales factores que, en su opinión, podrían obstaculizar el crecimiento económico de sus entidades federativas en los próximos seis meses.

Los factores se clasifican en siete grandes grupos: condiciones externas; condiciones económicas internas; gobernanza; inflación; política monetaria; finanzas públicas, y otros, categoría en la que los contactos empresariales pueden indicar de manera abierta aquellos factores adicionales que consideren relevantes.

Al nivel general, el porcentaje de respuestas relacionadas con la categoría de condiciones externas mostró un aumento significativo en comparación con el levantamiento previo en todas las regiones.