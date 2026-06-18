Cook gastó 1.2 mdd en servicios jurídicos para defenderse del despido por parte de Trump

Lisa Cook, gobernadora de la Reserva Federal (Fed) y que se enfrenta a una iniciativa del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, para destituirla por acusaciones de fraude hipotecario que ella considera falsas, reveló ayer los cuantiosos pagos relacionados con su caso judicial, así como los pagos realizados en su nombre por servicios de seguridad.

Cook declaró casi 1.2 millones de dólares en concepto de pagos por servicios jurídicos a medida que su caso ha ido avanzando hasta llegar al Tribunal Supremo, en un documento hecho público por la Oficina de Ética Gubernamental de EU.

En el documento se detallaban pagos por servicios jurídicos a nombre de Cook por un total de 696,346 dólares procedentes del State Democracy Defenders Fund y de 477,951 dólares de Contina Impact.

El documento también señalaba que Contina Impact pagó 143,908 dólares por “servicios de seguridad”, y que tres amigos personales de Cook también realizaron aportaciones en nombre del gobernador de la Fed para trabajos de seguridad.

Según Guidestar de Candid, el State Democracy Defenders Fund obtiene sus fondos de varios donantes, entre los que se incluyen la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur y el Open Society Action Fund. El State Democracy Defenders Fund cuenta entre sus directores con Norm Eisen, investigador principal de la Brookings Institution.

El State Democracy Defenders Fund está siendo objeto actualmente de críticas por parte de los republicanos en el Congreso, que cuestionan si está utilizando los fondos de manera coherente con el objetivo que ha declarado públicamente.

Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a finales de este mes sobre el caso de Cook, que se considera fundamental para que el banco central de EU conserve la capacidad de elaborar la política monetaria sin presiones políticas.

Un representante de Cook no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus gastos legales y de seguridad.

Trump intentó destituir a Cook del banco central en agosto por acusaciones sin fundamento de irregularidades relacionadas con préstamos hipotecarios. Cook impugnó su destitución, que hasta ahora ha sido bloqueada por los tribunales.

Las disputas legales a las que se enfrenta Cook forman parte de los retos más amplios a los que se enfrenta la Fed durante el segundo mandato de Trump quien ha criticado duramente a la Fed por su reticencia a bajar las tasas.