La paz con Irán ahora solo concierne a Líbano

TEL AVIV — El alto el fuego que, según se informa, que se acordó entre Estados Unidos e Irán refleja la desesperación del presidente estadounidense Donald Trump por salir del atolladero que él mismo creó. Atrás quedaron los confusos objetivos que pregonó al inicio de la guerra. Al parecer, lo único que la administración Trump ha conseguido con el nuevo acuerdo fue cumplir la promesa de reabrir el Estrecho de Ormuz, que estaba abierto antes de la guerra, y planes para nuevas negociaciones sobre el programa nuclear iraní, que ya se estaba debatiendo. Pero incluso estos objetivos reducidos podrían resultar inalcanzables si Israel continúa su lucha contra Hezbolá en el Líbano.

Trump ya está harto del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Fue Netanyahu quien le aconsejó en 2018 que abandonara el acuerdo nuclear que el entonces presidente Barack Obama había alcanzado con Irán tres años antes, lo que obligó a Trump a conseguir uno mejor.

Netanyahu también convenció a Trump de iniciar la guerra actual al pregonar una visión grandilocuente: las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo aniquilarían rápidamente las instalaciones militares y nucleares de la República Islámica y derrocarían un régimen que durante mucho tiempo había sido una espina clavada para ellos. Ahora, Netanyahu es el último obstáculo para un acuerdo que permitiría a Trump dejar atrás la pesadilla resultante.

Trump y Netanyahu nunca estuvieron realmente de acuerdo. Si bien a Trump le gustaba la idea de la “rendición incondicional” de Irán, no tenía ningún interés en un conflicto militar prolongado. En última instancia, un acuerdo nuclear que pudiera presentar como superior al de Obama siempre le habría bastado.

Para Israel, sin embargo, eliminar la amenaza de misiles balísticos provenientes de Irán, así como el apoyo de este país a sus milicias aliadas en Irak, Líbano, Palestina y Yemen, siempre ha sido innegociable. El problema radica en que, en estos temas, Irán se muestra completamente reacio a ceder. A diferencia de las armas nucleares, los misiles balísticos y las milicias aliadas son necesidades existenciales para Irán.

Líbano, donde Israel intenta diezmar a la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, es un punto de especial controversia. Tras tres años de intensos combates en el norte de Israel, Israel se ha comprometido a permanecer en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario para eliminar la amenaza, independientemente de lo que diga Estados Unidos. En un desafío abierto a Trump, Israel lanzó un ataque aéreo contra Beirut el domingo, justo cuando Estados Unidos e Irán ultimaban su alto el fuego.

Esta maniobra podría haber echado por tierra el acuerdo. Como ha dejado claro el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, el cese de las hostilidades israelíes en el Líbano es un requisito indispensable para cualquier alto el fuego y cualquier acuerdo final. Además, si Israel continúa atacando al Líbano, Irán seguirá tomando represalias contra Israel. “Apoyar la resistencia en el Líbano es un deber de todos nosotros, y expulsar a Israel de la región es un objetivo alcanzable para los musulmanes”, declaró recientemente el jefe de la Fuerza Quds, el brazo de operaciones exteriores e inteligencia militar del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) .

La bravuconería de Irán no disuadirá a Netanyahu. Sabe que, si bien la victoria estratégica de Irán contra dos potencias militares mundiales le otorga al régimen una sensación de invencibilidad, su capacidad para defender el país es limitada. Un nuevo ataque de la fuerza aérea israelí, incluso contra infraestructura civil, solo puede debilitar la posición de la República Islámica.

Sin embargo, Trump podría ser un problema para Israel. El conflicto con Irán ha hundido su popularidad, ha desviado la atención de sus espectáculos de autobombo, como la celebración de su 80 cumpleaños, y le ha impedido proclamar la rápida “victoria” que tanto anhela en Cuba. Además, está dispuesto a sacrificar intereses fundamentales de Israel para salir de esta situación. Como señaló recientemente el vicepresidente JD Vance, Estados Unidos e Israel “comparten muchos intereses”, pero “también existen situaciones en las que nuestros intereses divergen”; el “principal objetivo de Estados Unidos en Irán es garantizar que Irán no posea armas nucleares”.

Según esta lógica, la administración Trump podría afirmar que su maestro de las negociaciones ha vuelto a triunfar, pero solo si Israel se somete a sus dictados. Trump está tan desesperado por que Israel se aparte de su camino que ha empezado a insultar frenéticamente a Netanyahu. “Estás completamente loco”, le gritó, según se informa , en una llamada reciente. “Estarías en la cárcel si no fuera por mí”. A estas alturas, Trump parece mostrar más respeto a los oficiales de la Guardia Revolucionaria que a Netanyahu.

Tal vez no haya mejor señal del deterioro de la alianza entre Estados Unidos e Israel que la insistencia de Trump en que él “tiene el control”, y Netanyahu no tiene más remedio que someterse, incluso si eso significa acatar un acuerdo que no respalda los intereses de seguridad de Israel. La relación entre dos democracias de inmigrantes pioneros se ha convertido en una conspiración entre líderes deshonestos, donde el señor castiga al vasallo por desobedecer.

Pase lo que pase, Trump y Netanyahu no escaparán al juicio de la historia. Su guerra de engaños en Irán representa la derrota estratégica más monumental que dos superpotencias militares hayan sufrido jamás a manos de un régimen debilitado y en bancarrota. Irán ha emergido de la guerra más fuerte que nunca, como amo de la geopolítica del Medio Oriente de la posguerra. El nuevo alto el fuego no hace sino aumentar su ventaja estratégica: el presidente estadounidense actúa ahora como protector del Líbano y, por extensión, como representante de Irán en ese país.

El autor

Shlomo Ben-Ami, exministro de Asuntos Exteriores israelí, es autor de Profetas sin honor: La cumbre de Camp David de 2000 y el fin de la solución de dos Estados (Oxford University Press, 2022).

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