IA acelera el desarrollo de medicamentos; no reemplazará trabajo de científicos y médicos: Bayer

El uso de la inteligencia artificial (IA) ya está reduciendo los tiempos en el desarrollo de nuevos medicamentos, procesos que antes tomaban entre tres y cuatro años ahora pueden lograrse en alrededor de un año, explicó el líder de Misión de Ciencia de Datos e IA en Bayer Farmacéutica, Mahmoud Ibrahim.

“Por ejemplo, diseñar un nuevo anticuerpo o una nueva molécula, algo que antes llevaba tres o cuatro años, ahora podemos hacerlo en un año gracias al apoyo de una herramienta de IA que ayuda a los científicos en estos diseños”, detalló.

La industria farmacéutica está adoptando esta tecnología emergente en la investigación y desarrollo de medicamentos, desde el descubrimiento de nuevas áreas terapéuticas hasta el diseño de moléculas y la selección de pacientes para ensayos clínicos.

Uno de los avances más relevantes es una mayor eficiencia operativa en los ensayos clínicos, que es uno de los principales cuellos de botella de la industria.

En los últimos 10 años, la tasa de éxito en los ensayos clínicos en la industria farmacéutica ronda el 30%, por lo que aumentar este porcentaje supondría desarrollar medicamentos más eficaces en menos tiempo.

Además, algunos centros de investigación están reclutando pacientes entre un 30 y un 50% más rápido respecto a procesos tradicionales, explicó el vicepresidente senior y responsable de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para I+D en Bayer Farmacéutica, Sai Jasti.

El uso de la IA también está reduciendo errores en el diseño de estudios y acelerando hasta en un 50% la entrega de resultados a las autoridades regulatorias. En algunos casos, este proceso puede realizarse en tan solo cinco días.

“En nuestro caso, utilizamos la IA en cada etapa del descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos… para reclutar pacientes para ensayos clínicos, para asegurarnos de que estamos diseñando los adecuados y, una vez finalizado el ensayo, para garantizar la rapidez y eficacia con que lo presentamos a las autoridades regulatoria”, acotó Sai Jasti.

Destacó que uno de los objetivos de la división farmacéutica de Bayer es aumentar en un 40% la productividad en investigación y desarrollo para 2030.

No obstante, subrayó que actualmente no existe ningún medicamento desarrollado completamente con inteligencia artificial.

Así que se trata de la posibilidad de descubrir más medicamentos con mayor rapidez y, posiblemente, mejores que los que hasta ahora ha aportado la industria.

“La IA puede ayudar, por ejemplo, a descubrir nuevos organismos biológicos, quizás a dar los primeros pasos en el diseño de una nueva molécula o a seleccionar participantes para ensayos clínicos, pero nunca se apoderará de todo el proceso”, afirmó Sai Jasti.

“No existe nada parecido en este momento. Solo facilita y apoya a los científicos, a quienes toman las decisiones, a los médicos, a todos los involucrados en este largo proceso”, agregó.

Descartan que reemplace trabajo de científicos

Para el vicepresidente senior y responsable de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial para I+D en Bayer Farmacéutica, la IA no sustituirá el trabajo de científicos o médicos en la industria farmacéutica, sino que es una herramienta para mejorar sus tareas.

Explicó que el objetivo es aumentar la productividad, liberar tiempo y facilitar el descubrimiento de tratamientos más eficaces.

En este sentido, los entrevistados explicaron que actualmente existe una enorme cantidad de datos, que crece día a día, y que la IA permite comprenderlos, ya que ni siquiera los humanos más inteligentes pueden analizar terabytes de datos simultáneamente.

Por lo que la IA es necesaria para resumir y extraer toda esa información valiosa.

Mahmoud Ibrahim consideró que los alcances de la IA deberían estar dirigidos a curar las enfermedades.

“En lugar de simplemente tratar de ver cuáles son los síntomas y tratar de controlarlos, en la industria farmacéutica habremos desarrollado medicamentos curativos y los hospitales tendrán el apoyo para identificar cuál de estos medicamentos puede ayudar a cada paciente”, manifestó.