Grupo Modelo equipará 35,000 restaurantes y fondas para transmitir el Mundial 2026

Grupo Modelo beneficiará a restaurantes, fondas y otros centros de consumo al entregar 35,000 licencias para transmitir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de equiparlos con televisores, mobiliario y refrigeradores.

“Millones de mexicanos vivirán el mundial en restaurantes, fondas y otros centros de consumo, con una derrama económica importante para las familias que los operan. Por eso, equiparemos estos negocios de barrio… buscando que cada local se convierta en el estadio de la colonia y de las comunidades”, adelantó el presidente de la empresa cervecera Daniel Cocenzo.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, recordó que el año pasado anunciaron una inversión de 3,600 millones de dólares, que en parte destinarán a patrocinar la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de que México sea uno de los mejores anfitriones y que la experiencia se viva en todo el país.

Como parte de estas acciones, el presidente de Grupo Modelo anunció tres iniciativas para apoyar el plan del gobierno federal denominado “Mundial Social”, que busca llevar los partidos de fútbol a todo México.

Además del apoyo a restaurantes, fondas y centros de consumo, la empresa cervecera regalará 500 boletos para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se jugarán en el país, previa firma del convenio correspondiente.

Daniel Cocenzo aclaró que los boletos serán asignados por el Gobierno federal a “ciudadanos mayores de edad que participen en los torneos del Mundial Social a través de una dinámica transparente”.

La fabricante de marcas como Modelo Especial, Victoria y Negra Modelo, en coordinación con las autoridades, instalará pantallas móviles en las 32 entidades del país desde donde se transmitirán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, “para que nadie se pierda de los partidos y puedan disfrutarlos en un ambiente de socialización”.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó las acciones de Grupo Modelo y consideró que “es una empresa socialmente responsable y, además, ha sido muy generosa”.

Recordó que cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México trabajaron en dos proyectos. Durante la pandemia, la empresa donó 100 millones de pesos para arreglar el Hospital “La Pastora” para atender a personas con covid. Hoy ese hospital es el primer lugar de atención al cáncer de mama.

El segundo proyecto fue el desarrollo de vehículos eléctricos con la entonces secretaria de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México. Pusieron en contacto fabricantes de motores eléctricos de la Ciudad de México con Grupo Modelo, que incorporó estos motores en su red de transporte para la distribución.

Promoverán consumo responsable

El presidente de Grupo Modelo agregó que, además, aprovecharán el Mundial para promover el consumo responsable y a la cerveza como una bebida de moderación por su baja graduación.

Asimismo, se comprometió a capacitar al 100% de los vendedores de cerveza en estadios y a miles de puntos de venta para evitar la venta a menores de edad, además de implementar campañas y activaciones de consumo responsable a nivel nacional.

“Siempre vamos a invertir para garantizar, entre otras cosas, que tengamos la infraestructura necesaria para innovar, para atender bien el mercado, para invertir en nuestras marcas, para invertir en nuestros clientes y para invertir en acciones positivas como la Copa del Mundo”, manifestó Daniel Cocenzo.

En ese sentido, destacó tres características de la industria cervecera en México.

La primera es que la cerveza es natural, ya que se produce con ingredientes simples y naturales.

La segunda es que la cerveza es social, ya que conecta a las personas y es parte de los momentos de celebración, como lo será para muchos consumidores el Mundial.

La tercera característica es que la industria es local, pues el 100% de la cerveza que Grupo Modelo vende en México se produce internamente y 70% de la materia prima es de origen nacional.

En su oportunidad el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Modelo, Raúl Escalante, afirmó que la operación de la compañía en México es “súper positiva”.

“Estamos muy contentos con nuestra operación de 100 años aquí en México y el contexto económico, político en el país ha sido súper favorable para continuar con los buenos resultados que la empresa ha obtenido”, sostuvo.