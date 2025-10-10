HFM: 15 años de excelencia y servicios financieros de calidad superior

Cuatro veteranos profesionales del sector aunaron fuerzas para cambiar el paradigma del trading online en 2010. En aquel momento, habían explorado todas las plataformas disponibles y sus funcionalidades. Querían ofrecer algo distinto. Algo único. Fundaron un equipo pequeño, focalizado en el cliente. Se propusieron ayudar a los traders a aprender y crecer, y a acompañarlos en cada etapa de su camino por el trading.

No era un objetivo abstracto. Desde el principio, HFM ofreció webinarios impartidos por expertos del sector, información y análisis en profundidad, así como una plataforma de formación en expansión constante. Todo ello combinado con condiciones transparentes y una de las ofertas más competitivas e intuitivas del mercado. Todos estos recursos otorgaban a los traders la confianza que necesitaban en todas las etapas de su recorrido y les empoderaban para embarcarse en un viaje de crecimiento profesional. En este breve video encontrará información sobre el recorrido de HFM.

Una extraordinaria historia de ambición y crecimiento

HFM recibió el reconocimiento del sector a su dedicación y a su competitiva oferta cuando, poco después de su fundación, fue incluida entre las Cien Mejores Compañías Financieras Globales del Mundo (World Finance Top 100 Global Companies).

Los años 2017 y 2018 estuvieron marcados por grandes cambios para el bróker, como la expansión de su marco regulatorio y el lanzamiento de su plataforma de copy trading y su aplicación para dispositivos móviles.

En la década de 2020, el bróker globalizó su actividad, llegando a contar con más de cuatro millones de cuentas reales en su cartera de clientes. Poco después de celebrar su décimo aniversario, HFM se asoció con el Paris Saint-Germain Football Club para convertirse en su partner de trading oficial y entró en el mundo de los deportes electrónicos de la mano de Santos e-sports. En 2025, la posición de la compañía es más fuerte que nunca, con más de 900 empleados, siete licencias, más de 80 premios del sector y una sólida comunidad de traders de más de 200 países que confían en HFM.

HFM ha conseguido destacar entre sus competidores al apoyar a sus clientes en todo momento con su oferta formativa, su transparencia y su compromiso inquebrantable con la fiabilidad. Todo ello conforma una hoja de ruta que, junto con la dedicación de un equipo en constante crecimiento, seguirá desafiando los límites de lo que se puede hacer en el sector y proporcionará experiencias de formación aún más excepcionales en el futuro.

Nuevos avances en materia de formación para mejorar la confianza de los traders

HFM ofrece una solución formativa integral y en múltiples niveles, que está en constante crecimiento. Muestra de ello son los nuevos recursos que se lanzarán este mismo año. Los cursos exclusivos de HFM están diseñados para otorgar a los traders los conocimientos y la confianza necesarios de cara a conseguir el éxito, y son apropiados tanto para recién llegados como para quienes ya están entrando a diario en los mercados. La oferta de formación de HFM incluye:

Cursos en video para traders: impartidos por profesionales del sector, abarcan una amplia variedad de materias, desde los conceptos básicos de los contratos por diferencias hasta las estrategias más avanzadas.

Guía para principiantes: proporciona una base sólida para comenzar una carrera en el mundo del trading.

Análisis económicos: conocimientos prácticos para entender mejor los mercados y tomar decisiones más informadas.

Planes de gestión de riesgos y trading: ejemplos prácticos para ayudar a proteger el capital y a operar de forma disciplinada.

Para obtener un listado de toda la oferta formativa de HFM y de los materiales que están por llegar, acceda a su página de formación en trading.

Acceda hoy a los mercados con HFM, donde los conocimientos generan confianza.