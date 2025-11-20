Grupo Bimbo impulsa la sustentabilidad y la innovación en su Junta Anual de Proveedores 2025

Grupo Bimbo celebró la Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025, un evento estratégico que reunió a sus principales aliados internacionales para fortalecer la cadena de valor, impulsar la innovación, mejorar la calidad de los procesos y profundizar su compromiso con la sustentabilidad.

El encuentro sirvió como espacio para reconocer a los socios de negocio que destacaron por su desempeño excepcional y contribución al avance de los objetivos estratégicos de la compañía.

“Hoy quiero agradecer a todos nuestros socios de negocio, quienes, con su conocimiento y visión, nos impulsan a seguir construyendo una empresa sustentable, altamente productiva y plenamente humana”, comentó David Hernández, director Global de Compras de Grupo Bimbo

Los galardonados fueron: Puratos (Bimbo Bakeries USA), Allied Halo (Bimbo Canada), Oleofinos (Bimbo México), Lyncott (El Globo), Lucta (Barcel), AAK (Bimbo Latin Centro), EMUSA (Bimbo Latin Sur), Duas Rodas (Bimbo Brasil), ADM (Bimbo EMEA) y Grands Moulins de Paris (Bimbo QSR). El reconocimiento a nivel global como Proveedor del Año en tecnología fue otorgado a NTT Data.

En esta edición 2025, Grupo Bimbo presentó por primera vez el Premio Guardianes del Futuro, un reconocimiento orientado a destacar a proveedores comprometidos con la innovación sustentable, la resiliencia ambiental, la nutrición y las iniciativas de impacto social.

Los primeros galardonados fueron Puratos, AAK y Oleofinos, socios de negocio que, se han convertido en aliados clave de la estrategia de sustentabilidad mediante acciones concretas y resultados medibles.

Con este encuentro anual, Grupo Bimbo reafirma su propósito de alimentar un mundo mejor, fortaleciendo la colaboración con aliados estratégicos para construir una cadena de valor más eficiente, innovadora y sustentable.