Geely no elevará precios en 2026, aun con aranceles

Tras registrar un crecimiento acumulado de 222% durante el 2025 y ubicar al mercado mexicano como uno de los tres más relevantes para sus negocios a nivel global, Geely México confirmó que no elevará precios a sus vehículos a partir del 2026, aun en caso de que se imponga un nuevo arancel a las importaciones chinas.

Así lo estableció Bryan Wu, director general de Geely Auto México, quien argumenta que la automotriz privada china observa al mercado mexicano “apetitoso” y con gran potencial para la venta de vehículos híbridos y eléctricos, por lo que cuenta con el apoyo suficiente para mitigar el efecto arancelario que implicaría el aumento de costos en las unidades.

En entrevista con El Economista, el CEO de Geely adelantó que en diciembre comenzará a reportar cifras de su comercialización al Inegi para ser parte de la estadística positiva del mercado mexicano y la aceptación del consumidor. De enero a octubre del presente año, Geely ha vendido 20,000 unidades, donde la electrificación ha jugado un rol importante.

El posible arancel de hasta 50% a la importación de vehículos desde China “es una de las pruebas que cualquier marca de expansión se puede enfrentar. México es un mercado muy importante para Geely global y quiere ser una marca de más de 100 años”, respondió.

A dos años de su llegada a México, hacia finales de 2023, Geely se ha consolidado como una de las marcas emergentes más fuertes del país. Actualmente, la compañía ofrece nueve modelos, desde automóviles compactos hasta SUVs y vehículos electrificados.

El avance de Geely México ha sido impulsado por diversos factores clave: portafolio de productos diversificado, diseños modernos, tecnología de vanguardia, desempeño sólido y un enfoque constante en la satisfacción del cliente. Con ello, la marca ha acumulado 22,127 vehículos vendidos en tan solo 23 meses. Dentro de su portafolio, Geely Emgrand se ha convertido en el modelo más vendido de la marca en México. Desde su introducción en octubre de 2024, el sedán subcompacto ha acumulado 9,122 unidades vendidas por su tecnología.

El directivo resaltó que el desempeño de la marca ha mostrado una aceleración notable a lo largo de 2025, especialmente durante el segundo semestre del año. Y es que después de promediar alrededor de 1,000 unidades mensuales durante los primeros cinco meses, Geely alcanzó 1,584 unidades en junio, la primera vez que la marca superó el umbral de 1,500 unidades mensuales.

El impulso continuó creciendo durante la segunda mitad del año: En agosto, Geely superó por primera vez las 2,000 unidades mensuales, y la tendencia ascendente alcanzó un nuevo máximo en octubre con un récord histórico de 2,501 unidades.

“La marca suma ya tres meses consecutivos por encima de las 2,000 unidades, demostrando una demanda fuerte y sostenida en el mercado mexicano. Con este crecimiento, Geely trabaja ahora hacia un nuevo objetivo estratégico: Alcanzar 3,000 unidades mensuales”, apostó Bryan Wu.