La fuga de talento tras el aguinaldo: el beneficio que ayuda a frenar la tendencia.

Con la llegada de diciembre, muchas empresas enfrentan un repunte en la rotación de personal, impulsado por la llegada del aguinaldo y la búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Frente a este escenario, el fondo de ahorro reaparece como un incentivo estratégico para fortalecer la permanencia del talento.

El fondo de ahorro consiste en una aportación conjunta entre el empleado y la empresa, equivalente hasta al 13% del sueldo por parte del trabajador y un monto igual por parte del empleador.

Tal capital se invierte durante un periodo habitual de 12 meses, generando rendimientos que se entregan al finalizar el ciclo. El resultado puede representar entre uno y dos meses adicionales de salario al año: un verdadero “segundo aguinaldo”.

Además de ser altamente valorado por los colaboradores, el fondo de ahorro trae beneficios tangibles para las empresas.

Kuspit destaca que este incentivo se ha convertido en uno de los más efectivos para reducir renuncias y fortalecer la percepción de la empresa como empleadora sólida, al ofrecer razones reales para quedarse y crecer.