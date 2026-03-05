Zebra Technologies establece planta de manufactura de suministros en Querétaro

Querétaro, Qro. Zebra Technologies Corporation inauguró una planta de manufactura de suministro de impresión en Querétaro, para proveer a sus clientes en México y América Latina.

El vicepresidente y gerente general de Zebra Technologies México, Ernesto Hernández, explicó que la nueva apertura marca un hito estratégico para la compañía en el país y en la región.

“Ahora ofreceremos soluciones más amplias de visibilidad de activos y automatización, incluyendo nuestros suministros y nuestras impresoras térmicas líderes en América Latina, para apoyar mejor a nuestros clientes en la construcción de operaciones inteligentes”, declaró.

Con la producción de sus suministros de impresión, la firma estadounidense prevé mejorar la disponibilidad de soluciones completas para sus clientes en el país y en América Latina, incluyendo empresas de comercio electrónico y fabricantes locales.

La nueva unidad de producción operará con los estándares globales de las empresas, sumando procesos de manufactura avanzados y prácticas sostenibles.

El proyecto implica una inversión de 185.9 millones de pesos y 78 empleos. Es una planta de manufactura de bienes de consumo, enfocada en producir cintas para impresión térmica y suministros para impresión; y es la primera planta de suministros de la firma en Latinoamérica, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu).

El titular de la Sedesu, Marco Antonio Del Prete Tercero, añadió que la nueva operación producirá suministros de calidad internacional con capital humano nacional, además de reducir costos logísticos y mejorar los tiempos de entrega en la región.

La ubicación

Para la compañía, la inversión en México responde a un momento económico marcado por el auge del nearshoring, el crecimiento de las exportaciones mexicanas, entre otros elementos.

En particular, para elegir Querétaro, la empresa evaluó aspectos como la atracción de inversión extranjera directa, el crecimiento de la absorción de espacios industriales y ser uno de los cinco estados que captan más demanda de nearshoring.

De acuerdo con la firma, los suministros de impresión que se producirán en la planta son el punto de partida fundamental para los datos que alimentan todo su ecosistema, dado que una etiqueta “se convierte en la clave para desbloquear eficiencias, precisión y rendimiento para los clientes”.

La firma tiene una amplia gama de productos: etiquetas de alto desempeño, tags RFID (contienen información almacenada electrónicamente), ribbons (cintas de transferencia térmica) durables para códigos de barras y tarjetas personalizadas. Zebra diseña soluciones de hardware, software y automatización de primera línea, para los sectores de retail, logística, entre otros.