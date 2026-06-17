La evolución del vino mexicano contemporáneo celebra su primer cuarto de siglo con Don Luis Selección Reservada

El vino mexicano vive hoy una de sus etapas más vibrantes y competitivas, tanto en el mercado local como en el escenario internacional.

Sin embargo, para entender el prestigio del que goza actualmente la vitivinicultura de nuestro país, es obligatorio mirar hacia atrás y reconocer las raíces de su sofisticación.

Hace exactamente 25 años nació una línea que marcaría un antes y un después en la historia del sector: Don Luis Selección Reservada.

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Hoy, la emblemática colección con presencia en 20 países del mundo conformada por las etiquetas Terra, Concordia, Merlot y Viognier celebra su primer cuarto de siglo.

Se trata de un legado construido con visión, pasión por la tierra y una búsqueda constante de excelencia enológica, inspirada directamente en el espíritu visionario de Don Luis Agustín Cetto.

A lo largo de estas dos décadas y media, esta propuesta se ha consolidado como el gran referente del vino mexicano de alta gama, con una bodega que tiene más de 1,000 medallas llevando el nombre de México a las mesas más exigentes, concursos internacionales y experiencias gastronómicas de primer nivel.

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La Línea Don Luis Selección Reservada representa la evolución del vino mexicano a través de 7 generaciones, 4 en México y 3 en Italia con etiquetas, elegancia y una personalidad que refleja fielmente la riqueza del Valle de Guadalupe.

Durante estos 25 años, cada una de las variedades ha construido su propia identidad:

Don Luis Terra: Un ensamble complejo y profundo (Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec y Petit Verdot) que expresa la fuerza y riqueza del terruño bajacaliforniano. Su estructura robusta y notas maduras lo posicionan como un ícono premium nacional.

Don Luis Concordia: La perfecta armonía entre Cabernet Sauvignon y Shiraz. Destaca por su sofisticación, equilibrio y un perfil contemporáneo diseñado para quienes buscan una experiencia sensorial de gran carácter.

Don Luis Merlot: Elegante, sedoso y envolvente. Este varietal ha conquistado paladares gracias a su suavidad y refinamiento, manteniéndose como uno de los favoritos de la categoría.

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Don Luis Viognier: Una auténtica joya blanca. Aromático, fresco y extraordinariamente elegante, demuestra que México produce vinos blancos de clase mundial.

Más que una línea de productos, Don Luis Selección Reservada representa una filosofía corporativa basada en la innovación y la autenticidad, impulsando al consumidor hacia una cultura del vino más sofisticada.

98 años en México, a 2 años de cumplir 100 años con la Familia Cetto siendo la más antigua en la elaboración de vino en México, esta alianza no solo celebra una trayectoria exitosa, sino que reafirma el compromiso de seguir proyectando el potencial vitivinícola de México con orgullo y visión de futuro. Porque los grandes vinos no solo se disfrutan, también trascienden.