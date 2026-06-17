Rusia impondrá restricciones de vuelo a aeronaves ligeras y a drones en Moscú y regiones colindantes

Rusia está imponiendo restricciones a los vuelos de aeronaves privadas ligeras y drones en Moscú y las regiones circundantes, estableciendo un requisito de altitud mínima, según informó el miércoles la autoridad aeronáutica Rosaviatsiya.

En los últimos meses, Rusia ha estado repeliendo con regularidad ataques con drones ucranianos, dirigidos especialmente a zonas cercanas a Moscú.

En virtud de estas medidas, las aeronaves ligeras y ultraligeras, así como los drones, deberán volar a una altitud no inferior a 5,200 metros (17,000 pies), lo que está fuera del alcance de la mayoría de este tipo de aeronaves.

Las restricciones se aplicarán en Moscú y en la región de Moscú, y en menor medida en las regiones de Riazán, Tula, Kaluga, Tver, Yaroslavl y Vladímir.

Entrarán en vigor el 20 de junio. Los vuelos regulares de pasajeros y chárter seguirán operando con normalidad.