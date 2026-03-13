Digitalización reduce a minutos la aprobación de créditos hipotecarios

La transformación digital en la banca comienza a modificar la forma en que las personas compran su vivienda por medio de crédito hipotecario. Procesos que hace algunos años podían extenderse durante meses hoy pueden resolverse en cuestión de minutos.

De acuerdo con Nadxielly Munguía, directora de Procesos Digitales Hipotecarios de Santander, las herramientas tecnológicas han permitido modernizar uno de los trámites financieros más complejos dentro del sistema bancario.

“Hoy un crédito hipotecario se aprueba a través de un motor de decisión, de riesgos, que son cinco minutos”, explicó Munguía.

Estos motores de decisión analizan múltiples variables en tiempo real para determinar si una solicitud cumple con los criterios establecidos por la institución financiera.

Con base en este análisis automatizado, el sistema puede emitir una respuesta en pocos minutos, lo que agiliza una etapa que históricamente representaba uno de los mayores cuellos de botella dentro del proceso hipotecario.

Hace apenas dos décadas, la autorización de una hipoteca dependía en gran medida de revisiones manuales y de la intervención de distintos niveles de aprobación dentro de los bancos. "Tenía que aprobarse en un comité, en donde varias personas revisaban cada caso", compartió Munguía.

Además de acelerar la evaluación de solicitudes, la digitalización ha contribuido a mejorar la experiencia del cliente al reducir los periodos de incertidumbre que caracterizaban estos trámites.

En el pasado, los solicitantes podían permanecer largos periodos sin conocer el estatus de su crédito.

“Había hipotecas en las que el cliente tenía su folio seis meses o incluso un año en el banco, sin saber exactamente qué estaba pasando con su proceso”, comentó la especialista.

Acompañamiento profesional

Actualmente, la automatización y el rediseño de procesos permiten que muchas de las revisiones que antes requerían múltiples pasos manuales se realicen de forma más ágil, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos por la institución financiera.

Sin embargo, el proceso digital se complementa con el acompañamiento de asesores especializados que orientan al cliente durante la elección del crédito, la gestión del financiamiento y la firma de las escrituras.

“La compra de una casa es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona, es por lo que capacitamos de manera continua a nuestros asesores para que acerquen al cliente el crédito hipotecario que más les conviene de acuerdo con su perfil y necesidades”, afirmó Miguel Jarquín, director de posicionamiento y marketing en SOC.

Para los especialistas, la digitalización del crédito hipotecario representa uno de los avances más relevantes dentro de la transformación tecnológica del sector financiero, al acelerar los procesos y ofrecer mayor claridad a quienes buscan adquirir una vivienda mediante financiamiento.

No obstante, el instituto concluye que ambas fuentes capturan realidades distintas del mercado de alquiler, ya que mientras las encuestas oficiales reflejan con mayor claridad los segmentos de menor precio, las plataformas digitales tienden a concentrarse en viviendas de mayor valor.