EU y Brasil inician negociación arancelaria

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la petición del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y ordenó a su equipo iniciar este domingo en Kuala Lumpur las negociaciones para suspender el aumento arancelario del 50% impuesto a los productos brasileños durante el período de negociaciones para una solución definitiva.

Para el Gobierno brasileño, el resultado de la conversación entre Lula y Trump fue la superación de las cuestiones políticas internas previamente planteadas por Washington, con el diálogo ahora centrado en el comercio; es decir, el diálogo bilateral ahora es con el Gobierno y no con la familia Bolsonaro.

Con China, Estados Unidos ha suspendido los fuertes aranceles mientras negocia un acuerdo con Beijing. Brasil espera que ocurra lo mismo pronto.

La conversación de 45 minutos fue "muy positiva y productiva", resumió el canciller Mauro Vieira. Añadió que los presidentes abordaron todos los temas.

La reunión estaba programada para las 15:30 hora local. Solo después de que ambas partes estuvieran en la sala, se decidió que periodistas de Brasil y Estados Unidos pudieran entrar para presenciar los primeros minutos, ante el evidente entusiasmo de Trump por hablar con la prensa. Durante unos nueve minutos, Trump respondió preguntas. Dijo que era "un gran honor estar con el presidente de Brasil, un gran país. Es un país grande y hermoso".

Luego dijo que creía que ambas partes podrían llegar a “muy buenos acuerdos” y que “terminaremos teniendo una muy buena relación”.

"Discutiremos esto (los aranceles) por un tiempo. Nos conocemos, sabemos lo que cada uno quiere", dijo Trump. El tema central de la conversación fue el de los aranceles. Lula insistió en que la justificación estadounidense para imponerlos no aplica a Brasil, ya que, en los últimos 15 años, Estados Unidos ha registrado un superávit comercial de 410,000 millones de dólares en las relaciones bilaterales. Le entregó a Trump un documento con estos datos, en inglés.