Trabajo infantil en México: 1 de cada 2 adolescentes de 15 a 17 años trabajan

En México, el trabajo infantil sigue siendo uno de los grandes retos en materia de desarrollo y derechos de los menores.

De acuerdo con las cifras más recientes disponibles, a nivel nacional 1 de cada 2 adolescentes (49%) de entre 15 y 17 años tiene un empleo remunerado, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) del Inegi.

Las cifras reflejan que la participación laboral aumenta conforme avanza la edad, en los rangos de edad menores la participación laboral disminuye, pero sigue siendo alta: entre los menores de 10 a 14 años el 40% realiza actividades económicas, mientras que entre las niñas y niños de 5 a 9 años la proporción fue de 11 por ciento.

En México hay cerca de 17 millones de hogares con al menos una persona de entre 5 y 17 años; en el 18% de esas familias existe al menos un niño, niña o adolescente en condición de trabajo infantil.

Poco más de la mitad de esta población (54%) de los menores de edad que trabajan vive en hogares nucleares conformados por una pareja con hijas o hijos; 33% residía en hogares ampliados o compuestos; 13.4% en hogares monoparentales y 0.1% en hogares no familiares.

El trabajo infantil puede limitar el acceso efectivo de las infancias a sus derechos; en el país 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela. La exclusión educativa es más frecuente entre quienes realizan ocupaciones no permitidas por la legislación laboral.

Adicionalmente, poco más de la mitad de quienes se encuentran en trabajo infantil desempeñan actividades prohibidas o peligrosas: 43% por estar por debajo de la edad mínima legal para trabajar y 57% por desarrollar labores consideradas riesgosas para su salud, seguridad o desarrollo.

Día Mundial contra el Trabajo Infantil: una problemática que persiste

Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una fecha impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para visibilizar una problemática que afecta a millones de menores de edad en todo el mundo.

Este año, la conmemoración estuvo marcada por la publicación de las nuevas estimaciones globales elaboradas por la OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), las cuales muestran avances, aunque insuficientes para alcanzar la meta de erradicar el trabajo infantil.

Según el informe, al corte de 2024, había 138 millones de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil a nivel mundial, de los cuales 54 millones realizaban trabajos peligrosos que ponían en riesgo su salud y desarrollo. Aunque la cifra representa una reducción significativa frente a los 246 millones registrados en el año 2000, la OIT y Unicef advierten que el ritmo de avance sigue siendo demasiado lento.

Para erradicar el trabajo infantil en los próximos años sería necesario acelerar más de once veces los esfuerzos actuales.

La agricultura continúa siendo el principal sector donde se concentra el trabajo infantil en el mundo, con 61% de los casos, seguida por los servicios (27%) y la industria (13 por ciento).

Ante este panorama, UNICEF y la OIT han reiterado la necesidad de fortalecer los sistemas de protección social, ampliar el acceso a la educación de calidad y garantizar empleos dignos para las personas adultas, con el fin de reducir la presión económica que lleva a millones de familias a depender del trabajo de sus hijos.

En México, las cifras muestran que el trabajo infantil sigue siendo un desafío vigente. Si bien la participación laboral de los adolescentes aumenta conforme se acercan a la edad permitida en las leyes para trabajar, los datos también revelan la persistencia de actividades económicas realizadas por menores de edad en condiciones que pueden afectar su educación, bienestar y desarrollo, una realidad que mantiene vigente la urgencia de diseñar políticas públicas orientadas a garantizar una infancia libre de trabajo infantil.