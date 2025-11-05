Educational Football Program de la Fundación Real Madrid llega a Querétaro

En la emblemática Ciudad Real Madrid se oficializó el acto de presentación del primer Educational Football Program en Querétaro. True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en algunos territorios de México, junto a Ciudad Maderas y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, lanzaron un proyecto que une la pasión por el fútbol con la formación de valores, inspirando a niñas, niños y jóvenes queretanos.

Esta alianza estratégica brindará la oportunidad de entrenar bajo la metodología de la Fundación Real Madrid, reconocida mundialmente por su enfoque integral en el fortalecimiento de niños y jóvenes de diferentes contextos sociales, comprometidos con el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo. El primer Educational Football Program abrirá sus puertas en Parque Alfalfares, en la capital queretana.

Finalmente, la pasión por el fútbol se une con el propósito de transformar vidas, el resultado es un campo lleno de oportunidades, donde cada entrenamiento representa una experiencia real.