Ecuador, cerca del déficit en su balanza petrolera

Ecuador atraviesa un momento inusual para un país productor de petróleo. El país está cerca de gastar más dinero en la compra de combustibles que lo que recibe por vender crudo. Esta situación, que puede parecer contradictoria, tiene efectos directos sobre una economía dolarizada que depende del ingreso constante de divisas para funcionar con normalidad.

Si el país emplea más dólares para adquirir combustibles en el exterior que los que recibe por exportar petróleo, la balanza se vuelve desfavorable. Esto reduce el flujo neto de divisas y presiona tanto al financiamiento público como a la liquidez general de la economía. Aunque sería ideal que el país redujera su dependencia del petróleo mediante el fortalecimiento de otros sectores, la realidad actual responde más a una caída en la producción que a una diversificación económica planeada. Las proyecciones fiscales muestran lo delicado del panorama. Según la administración de Daniel Noboa, para 2026, el país podría recibir cerca de 5,926 millones de dólares por exportar crudo, pero necesitaría alrededor de 4,981 millones de dólares para importar gasolina, diésel y gas doméstico. Esa diferencia, mínima para una economía que durante décadas vivió con un amplio margen, refleja la pérdida progresiva del “colchón petrolero”.