Ebrard proyecta captación de 800 millones de pesos a través de InnovaFest LATAM 2025

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, proyectó una captación de 800 millones de pesos a través de InnovaFest LATAM 2025, evento que se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Morelos, el 4 y 5 de diciembre.

Esta iniciativa que impulsa la innovación en México, conecta a las mentes más brillantes con fondos de inversión y celebra el talento de los emprendedores.

“Durante el InnovaFest, esperamos lograr una cifra superior a 800 millones de pesos en inversiones a estos proyectos”, dijo Ebrard en un comunicado de prensa.

“Si logramos esa cifra, será la más alta que se haya conseguido principalmente del sector privado. Nunca había visto tantas empresas mexicanas presentando patentes, diseños industriales, postulando diferentes ideas, por lo que esto es una muy buena noticia, ya que 603 proyectos vienen de universidades públicas y privadas”, añadió.

El InnovaFest LATAM 2025 —organizado por las secretarías de Economía, Ciencia y Salud en conjunto con el gobierno de Morelos— será un punto donde converjan la creatividad y la tecnología de América Latina y el Caribe para descubrir las tendencias que transforman el futuro con un impacto positivo en la sociedad.

En el marco del evento, se tienen diferentes actividades programadas, tales como:

Exhibición de innovación y patentes Latam

Esta sección se divide en siete categorías:

Startups y Empresas Tecnológicas; Conocimiento Aplicado y Tecnología Avanzada; Entidades Innovadoras; Impulso y Capital Emprendedor; Políticas de Impacto; Líderes Latinoamericanos en Innovación Líderes globales en Innovación.

Teniendo como ejemplos de proyectos insignia: Olinia, mini vehículos eléctricos desarrollados en México para ofrecer alternativas de transporte público y privado de bajo costo; Taruk, primer autobús eléctrico diseñado y fabricado en México para reducir el uso de vehículos particulares y disminuir costos del transporte público; Horizontec, el Halcón 2.1 es la primera aeronave ligera deportiva 100% mexicana que puede ser utilizada en escuelas de vuelo, vigilancia aérea y vuelos recreativos, así como, el Proyecto mantarraya, prototipo de auto volador y dron tripulado, desarrollado por estudiantes mexicanos para operaciones de rescate y emergencia.

Premio a la Innovación Mexicana

Este año se registraron 3,763 personas para concursar en alguna de las 13 categorías: Patente; Modelo de utilidad; Diseño Industrial; Invenciones asociadas a la música; Agua y sostenibilidad hídrica; Medio ambiente y energías limpias; Aeroespacial y electromovilidad; Semiconductores; Salud; Jóvenes innovadores; Mujeres inventoras; Idea creativa o innovadora original que puesta en práctica brinde una solución innovadora y, Trabajo o proyecto de investigación que aporte soluciones de alto impacto; para impulsar el potencial innovador del país, reconocer y premiar la capacidad inventiva y creativa de las personas mexicanas, el IMPI reconocerá al primer lugar de cada una de las categorías, con un estímulo económico de 250,000 pesos.

Mentes en Acción – Hecho en México

Se trata de una niciativa de la Secretaría de Economía que tiene como propósito potenciar el ecosistema de innovación y generar conexiones estratégicas entre emprendedores, inventores, creadores e innovadores con los actores clave del ecosistema que pueden llevar sus ideas al siguiente nivel. En esta tercera ocasión, se tendrá la participación del panel de expertos: Pepe Aguilar, artista, productor, empresario, CEO y fundador de Equinoccio Records; Deborah Dana, directora General de Etsy México, fundadora de Canasta Rosa e inversionista de Shark Tank; Rodrigo Herrera, presidente de Genomma Lab e inversionista en Shark Tank; Norma Alicia Rosas, directora general de AMIS, líder en regulación, gobernanza y transformacionales del sector de seguros y; Rodrigo Velasco, director de BBVA Spark en México y América Latina.

Encuentro Ministerial América Latina y el Caribe

Será un encuentro de alto nivel que tiene como tema central la cooperación regional en ciencia, tecnología e innovación en el abordaje de desafíos comunes, contando con 45 participantes de 30 países invitados.

Pláticas “Flashtalks”

Se presentarán algunos exponentes, con la finalidad de reforzar brevemente sus exposiciones:

Josué C. Velázquez Martínez, director del Sustainable Supply Chain Lab en el MIT;

Adam Smith, director ejecutivo de Nobel Prize Outreach AB;

Adolfo Babatz, confundador y actual CEO de Clip;

Bill Weeks, Microsoft;

Mauricio Schwartzmann, director general de Mastercard;

Jorge Furuya, Volvo Cars y

Ángel Cisneros, director general de Saptiva.

Asimismo, se llevará a cabo el STS Forum 2025 (Science and Technology in Society Forum) que se ha consolidado como una de las principales plataformas globales en materia de ciencia y tecnología al servicio de la sociedad, perfilándose como un espacio de diálogo internacional de ciencia e innovación con el propósito de generar soluciones transformadoras para la sociedad.

En el “Capítulo América Latina y el Caribe 2025” se llevarán a cabo ponencias con la participación de más de 60 líderes empresariales e inversionistas globales para explorar cómo la innovación, el liderazgo y la toma de riesgos están siendo redefinidos ante los cambios en los panoramas económicos, tecnológicos y sociales.

El programa del foro abordará cinco ejes centrales:

“Gestión Integrada del Nexo Agua–Energía–Alimentación”; “Electromovilidad y Transformación de Centros Urbanos”; “Biotecnología y Genómica Aplicadas a la Medicina”; “Innovación en Aeronáutica y Desarrollo Aeroespacial” y “Emprendimiento como Motor de Desarrollo”.

El InnovaFest LATAM 2025 se lleva a cabo por la coordinación y participación de los aliados estratégicos: ADO, Banco Santander, Canieti, Clip, Danone, Femsa, Finsus, Foxxcon, Grupo Modelo México, Kapital, Kavak, LG, Liverpool, Meta. Mobility ADO, Plata, Samsung, Saptiva IA, Viva, Volvo, Pfizer, Tala, Telmex, Toyota, UALÁ.