Dos Bocas da dinamismo a refinación de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó en 3.4% anual su nivel de proceso de crudo llegando a 976,812 barriles diarios en el acumulado de enero a septiembre, gracias a la operación de la refinería de Dos Bocas, aunque en cinco de sus siete centros refinadores en el país tuvo caídas en este indicador.

Según las últimas estadísticas de la petrolera del Estado, en los primeros nueve meses del año se utilizó 49.3% de la capacidad instalada de 1.980 millones de barriles diarios para proceso de crudo en las siete refinerías del Sistema Nacional de Refinación, lo que implicó un ligero aumento en comparación con el uso de 47.7% del mismo periodo del 2024.

Sin embargo, si se compara el proceso de crudo reportado en 2025 hay un aumento de 51% en el nivel que se procesaba antes del cambio a la actual política energética, luego de que por falta de mantenimiento se dejó caer a 647,110 barriles diarios el proceso nacional de crudo, bajando hasta un uso de 39% de la capacidad que entonces era de 1.640 millones de barriles por día, sin contar con el nuevo centro refinador de Tabasco.

Sólo la refinería Olmeca ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco, procesó 109,417 barriles diarios en el promedio de enero a septiembre, lo que al ser el 2025 su segundo año de operaciones, significa un aumento de 5.7 veces su nivel de operación, que en 2024 fue de 19,628 barriles diarios en el promedio del semestre en que procesó crudo.

Con este reporte, Pemex acumuló en la refinería Olmeca ubicada cerca del puerto tabasqueño de Dos Bocas cinco meses consecutivos con un nivel de proceso superior a los 100,000 barriles diarios y en el mes de septiembre, con un reporte de 194,874 barriles diarios -que fue 46% superior al del mes previo- logró el nivel más alto que ha procesado esta refinería, que usó el 57% de su capacidad proyectada en 340,000 barriles por día.

Y fue gracias a la refinería de Dos Bocas en que se observó un incremento anual en el volumen de proceso de crudo de las refinerías de Pemex ubicadas en el interior del país, porque de hecho si se compara el indicador de las seis refinerías tradicionales, en un año se redujo en 6.3% el proceso de crudo, que sin la nueva planta fue de 867,395 barriles diarios, lo que implica un uso en promedio de las seis refinerías de 53 por ciento.

De cualquier forma, resalta que el proceso de crudo ha aumentado 34% en volumen en estas seis plantas tradicionales en comparación con el 2018, aunque aun así los indicadores están por debajo de las metas anunciadas con las inversiones realizadas para modernizar este sistema.

Refinerías con caídas

En el promedio de los primeros nueve meses del año, solamente la refinería de Tula, en Hidalgo, tuvo un incremento anual de 9.7% en su proceso que llegó a 207,492 barriles diarios, mientras que las otras cinco plantas del país tuvieron caídas.

La refinería de Cadereyta, en Nuevo León, mostró una contracción de 4.1% en su proceso de crudo, que fue de 140,483 barriles por día en el promedio de enero a septiembre. Madero, en Tamaulipas, bajó su operación en 15% anual, al reportar 99,013 barriles diarios en 2025.

En tanto, la refinería de Minatitlán, Veracruz, registró una disminución interanual de 19% en su proceso de crudo, que en los primeros nueve meses del año fue de un promedio de 99,560 barriles por día. Salamanca, Guanajuato, bajó en 8% con un registro de 122,672 barriles por día, y finalmente Salina Cruz, Oaxaca, reportó una reducción de 8.5% anual, con 198,175 barriles por día.