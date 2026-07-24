Sheinbaum confirma la reanudación de la exportación de ganado mexicano a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, le dio a conocer, a través de una carta, la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano.

A través de una publicación en redes sociales, detalló que la exportación de ganado mexicano se reanudará a partir de las últimas semanas del mes de agosto a través de Agua Prieta, Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.

La mandataria dijo que ha dado instrucciones para acelerar "aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado".

Resaltó que esta es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos y reconoció el esfuerzo que "han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA".

Además agradeció a Julio Berdegué, asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, y a Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, su gran esfuerzo. Además de reconocer y agradecer a la secretaria Rollins, con quien, aseguró, se ha construido una relación respetuosa y muy positiva.

"Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos", dijo.