Buscar
El Economista
Empresas

Lectura 2:00 min

Sheinbaum confirma la reanudación de la exportación de ganado mexicano a EU

Sheinbaum detalló que la exportación de ganado mexicano se reanudará a partir de las últimas semanas del mes de agosto.

main image

Descripción automáticaCreditos automáticos

Redacción El Economista

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este viernes que la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, le dio a conocer, a través de una carta, la decisión de su gobierno de reanudar la exportación de ganado mexicano. 

A través de una publicación en redes sociales, detalló que la exportación de ganado mexicano se reanudará a partir de las últimas semanas del mes de agosto a través de Agua Prieta, Sonora, seguida poco después por dos puntos adicionales en el estado de Chihuahua.

La mandataria dijo que ha dado instrucciones para acelerar "aún más los trabajos y la colaboración con Estados Unidos para tener todo listo a la máxima brevedad para reiniciar el movimiento de ganado".

Resaltó que esta es una gran noticia para las y los ganaderos mexicanos y reconoció el esfuerzo que "han hecho durante muchos meses para contener la plaga del gusano barrenador, colaborando con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y SENASICA".

Te puede interesar

Además agradeció a Julio Berdegué, asesor y coordinador de asuntos agroalimentarios internacionales, y a Columba López, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, su gran esfuerzo. Además de reconocer y agradecer a la secretaria Rollins, con quien, aseguró, se ha construido una relación respetuosa y muy positiva.

"Este es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos", dijo.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros NewslettersREGÍSTRATE AQUÍ
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete