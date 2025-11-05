Tras desinversiones, Telefónica va por más eficiencias en Brasil

La filial brasileña de Telefónica contribuirá a las mejoras de eficiencia de 3,000 millones de euros previstas para 2030 en el plan estratégico. El objetivo de ahorro de recursos incluye tanto inversiones como gastos operativos. Como parte del plan, que abarca los próximos cinco años, Telefónica ha elegido Brasil, España, el Reino Unido y Alemania como mercados prioritarios, estableciendo objetivos específicos para cada uno de ellos en los próximos años.

“Creceremos más rápido de lo previsto”, afirmó Marc Murtra, director ejecutivo de Telefónica, durante un evento con analistas de mercado. En Brasil, se espera que los principales indicadores financieros de la compañía crezcan por encima de la inflación, señaló Emilio Gayo, director de operaciones de Telefónica.

Entre las oportunidades para mejorar la eficiencia en Brasil, Gayo mencionó la venta de redes de cobre que formaban parte de la concesión de telefonía fija en el país, la digitalización de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías en la implementación y operación de las redes, como la inteligencia artificial. Telefónica Brasil prevé una ganancia de 3,000 millones de reales (US615 millones) para 2028 solo por la venta de cables de cobre, según anunció en mayo. El plan estratégico de Telefónica también prevé ampliar el nivel de convergencia de servicios de su base de banda ancha fija en Brasil, alcanzando una penetración del 74% en 2028, seis puntos porcentuales por encima del nivel actual (68%).