Delta y Aeroméxico impugnan decisión de Gobierno de EU de disolver alianza

Delta Air Lines y Aeroméxico impugnaron una decisión del Gobierno de Donald Trump que les ordenaba disolver antes del 1 de enero una empresa conjunta, la cual les permitía coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad para los vuelos entre Estados Unidos y México.

Las compañías presentaron un recurso legal contra la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos el mes pasado ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, la cual se hizo pública el viernes.

El Departamento de Estados Unidos ordenó la disolución de la empresa conjunta, que llevaba casi nueve años en funcionamiento, como parte de una serie de acciones contra la aviación mexicana, alegando problemas de competencia.