La Defensa impulsa acciones para promoción turística del Grupo Mundo Maya

Difusión de atractivos. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) busca acelerar profesionalmente la estrategia de promoción de los hoteles, parques, museos y aeropuertos que integran el Grupo Mundo Maya, por lo que tiene en marcha un proceso de contratación (en la modalidad de invitación a cuando menos tres empresas) para contratar los servicios de diseño, preproducción, producción y postproducción de contenido para la difusión de su programa de publicidad.

Lo anterior incluye la elaboración de su primer manual de identidad de marca para todas las áreas de negocio turístico.

Entre los materiales que deberá elaborar la firma elegida están: la conceptualización y diseño de spots televisivos y radiofónicos con una duración de 20 segundos para las versiones: Equinoccio otoñal (Buen Fin y Black Friday), Una Navidad con Uxmito (el personaje que representa al grupo), Celebra con el alma y Aventúrate y vive el espíritu navideño.

La falta de personal especializado para elaborar materiales audiovisuales, innovadores y atractivos, para captar la atención del público objetivo y aumentar el interés del mercado nacional e internacional en la oferta turística, cultural y económica del Grupo, motivó a la Defensa a emitir la licitación que deberá ser fallada el próximo 28 de octubre.

Entre los requisitos establecidos para ofrecer el contrato a una empresa privada (con vigencia al 31 de diciembre del 2025), la dependencia militar que se integró el sexenio pasado al sector turístico dejó en claro:

“La convocante y los licitantes interesados se obligan a que durante el procedimiento de contratación y hasta el término de la vigencia del contrato que se llegue a formalizar, ni ellos, ni sus directores, funcionarios o empleados han ofrecido, prometido, entregado, autorizado, solicitado o aceptado gratificación alguna, comprometiéndose a actuar con honestidad, aceptando expresamente que la inobservancia a lo indicado, constituye una transgresión a lo estipulado en la Ley General del Sistema de Anticorrupción…”.

Recursos propios

Entre la información disponible a la fecha, la Sedena no ha dado a conocer los nombres de las empresas invitadas al concurso ni el monto estimado a pagar por los servicios requeridos, aunque señaló que cuenta con recursos propios, los cuales se autorizaron mediante el memorándum No. SGAF/FINANZAS/P3941, de fecha 14 de octubre de 2025.

Otros de los servicios a realizar (excluyendo las infraestructuras aeroportuarias por cuestiones de seguridad nacional) está la postproducción de levantamiento 360° en alta definición de las instalaciones de los hoteles Mundo Maya, parques y museos, tanto a nivel de suelo como en tomas aéreas, asegurando una cobertura completa y de alta calidad.

“Además, se incluirá la captura de los atractivos turísticos y sitios arqueológicos aledaños a cada zona hotelera, enriqueciendo la experiencia visual”.

También se deberán elaborar contenidos para redes sociales, destacando Tik Tok para las campañas Equinoccio otoñal, Una Navidad con Uxmito, Celebra con el alma y Aventúrate y vive el espíritu navideño.

Así, se pretende que en los siguientes dos meses el Grupo Maya comience a realizar acciones de promoción turística al nivel de otros grupos turísticos en México.