Reportan "múltiples víctimas" tras tiroteo en festival de Ohio; buscan a sospechoso

Las autoridades del estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos, buscan a los sospechosos de un tiroteo este sábado que dejó múltiples víctimas cerca de un festival, informó la policía.

"Agentes encontraron a varias víctimas de disparos" cerca del Old West End Festival tras recibir informes de disparos, publicó en X el Departamento de Policía de Toledo, sin dar detalles sobre el número de víctimas ni su condición.

"Muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados", dijo el departamento, instando a los residentes y visitantes a evitar la zona.

Las armas de fuego abundan en Estados Unidos y miles de personas en todo el país mueren cada año por heridas de bala.