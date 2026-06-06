Buscar
El Economista
Geopolítica

Lectura 1:00 min

Reportan "múltiples víctimas" tras tiroteo en festival de Ohio; buscan a sospechoso

Las armas de fuego abundan en Estados Unidos y miles de personas en todo el país mueren cada año por heridas de bala.

main image

Tiroteo en Atlanta.Reuters

AFP

Las autoridades del estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos, buscan a los sospechosos de un tiroteo este sábado que dejó múltiples víctimas cerca de un festival, informó la policía.

"Agentes encontraron a varias víctimas de disparos" cerca del Old West End Festival tras recibir informes de disparos, publicó en X el Departamento de Policía de Toledo, sin dar detalles sobre el número de víctimas ni su condición.

"Muchas víctimas han sido trasladadas a centros médicos cercanos para recibir tratamiento. El Departamento de Policía de Toledo está buscando activamente al sospechoso o sospechosos involucrados", dijo el departamento, instando a los residentes y visitantes a evitar la zona.

Las armas de fuego abundan en Estados Unidos y miles de personas en todo el país mueren cada año por heridas de bala.

Te puede interesar

Temas relacionados

tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete