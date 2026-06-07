Cosecha cafetera en Colombia cae 19% a mayo

La producción cafetera sigue generando suspicacias entre los analistas, ya que, aunque las cifras con corte a mayo muestran un mayor dinamismo en la cosecha, y particularmente en el quinto mes del año se recogió más café que en el mismo periodo del año pasado, la realidad es que en lo que va de 2026 la producción ha caído 19 por ciento.

La Federación Nacional de Cafeteros presentó el informe de la producción con corte a mayo de 2026 y reveló que los productores recogieron 1,057,000 sacos de 60 kilogramos de café verde, lo que se traduce en un aumento de 29% en comparación con el mismo mes del año anterior.

De hecho, el dato de exportaciones preliminares revela que Colombia hizo ventas externas por 894,000 sacos. Pero cuando se hace la lectura del año corrido de los últimos 12 meses, es donde las cifras no son positivas.

“Aunque mayo presenta una recuperación importante, los indicadores acumulados continúan reflejando el impacto sobre la producción nacional. En los últimos 12 meses, entre junio de 2025 y mayo de 2026, la producción alcanzó 12.6 millones de sacos, una disminución de 14 por ciento.

De igual forma, el año corrido registra una producción de 4.3 millones de sacos, frente a 5.3 millones de sacos en el mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 19%”, detalló el gerente general de Fedecafé, Germán Bahamón.

Esto demuestra que el último año no ha sido positivo para los cafeteros. En el último trimestre de 2025 las lluvias afectaron negativamente a los productores, ya que las precipitaciones constantes tienen una incidencia negativa en la floración del cafetal y en la producción.

El agravante de esta situación es que, de cara al cierre de 2026, el fenómeno de El Niño también le puede jugar una mala pasada a los cafeteros.